Dr. Claudiu Puiac: ”Politicienii care nu înțeleg că ei sunt în slujba comunității și nu invers vor fi excluși de către societate”

Vremurile politice s-au schimbat, societatea s-a schimbat, electoratul la fel. Trăim într-o eră a informației, o găsim peste tot: în presa scrisă, la televizor, pe internet. Oamenii nu mai cred în promisiuni deșarte, nu-i mai poți prosti cu minciuni de campanie. Daca nu faci nimic pentru cei pe care îi reprezinți vei pierde cu siguranță. Sunt medic primar specializat în ATI, absolvent al UMF Tîrgu Mureș promoția 1997, în prezent manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș autor și coautor a mai multor tratate de medicină și a numeroase lucrări publicate în presa de specialitate. Realizările mele se pot observa prin prisma achizițiilor făcute în cadrul SCJU Târgu Mureș și a locurilor de muncă create. Am intrat în politică din dorința de a face ceva concret pentru societatea în care trăiesc. Îmi doresc ca pe viitor, copiii mei și ai mureșenilor să nu fie nevoiți să plece în alte țări pentru un loc de muncă decent. În primul rând, trebuie să vedem ce posibilități de dezvoltare sunt în județ. Am observat că mulți politicieni pun căruța înaintea cailor propunând înființarea de școli profesionale fără a ști care este cererea de locuri de muncă și de ce specializări este nevoie.

Spre exemplu, județul Mureș are un potențial turistic insuficient exploatat: avem zona de câmpie cu rezervația de Bujori de Stepă, o mulțime de lacuri ce se pretează turismului piscicol, biserici vechi din lemn și foarte puține locuri de cazare în apropiere și fără vreo idee de circuit turistic. Putem aduce turiști străini doar dacă le oferim circuite turistice interesante și cazări în pensiuni agroturistice sau chiar gospodării țărănești în regim de hostel. Pentru aceasta este nevoie de sprijinul și intervenția statului în reabilitarea infrastructurii rutiere existente precum și finalizarea autostrăzii A3. Este nevoie de sprijinul statului și în atragerea de fonduri europene și simplificarea accesării acestora, iar acest lucru va fi printre primele pe agenda mea ca viitor parlamentar. La fel putem vorbi despre turismul balnear unde avem posibilități de dezvoltare în zonele Ideciu și Jabenița. Stațiunea Sovata a avut în acest sezon un grad de ocupare de 100%. De ce nu putem dezvolta și promova și aceste zone? Pentru că nu există voință politică și toți parlamentarii odată aleși nu se mai preocupă decât de propria persoană.

Dacă aducem în discuție turismul montan aici chiar suntem deficitari. Avem două lanțuri muntoase Gurghiu și Călimani în care nu prea avem turiști. Munții Călimani au altitudini de peste 2000 de metri, sunt aproape ca anvergură cât Făgărașul și nu avem nicio pârtie de schi. Accesul în trasee este dificil și nu avem infrastructură rutieră și turistică adecvată. Finalizarea barajului de la Răstolița care pe lângă aportul energetic adus și crearea de locuri de muncă în zonă ar putea fi și un punct de plecare pentru o investiție într-un resort turistic. Comunitățile locale din toate aceste zone trebuie sprijinite de la nivel central și după cum v-am mai spus trebuie doar puțină voință politică.

Închei spunându-vă că nu am inventat eu roata, doar că sunt atâtea exemple bune din alte țări care pot fi implementate și la noi. Este important să îți pese și să te implici.

Dr. Claudiu Puiac, candidat PMP Mureș pentru Senatul României

Publicitate electorală. Articol comandat de PMP Mureș. CUI 111660002