INTERVIU. Proiectul deşeurilor şi Aeroportul, priorităţi zero pentru Péter Ferenc

La circa cinci luni de la investirea sa în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc a acceptat invitaţia cotidianului Zi de Zi de a vorbi, în cadrul unui interviu, despre principalele direcţii de dezvoltare ale judeţului Mureş. În viziunea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, unul din pilonii fundamentali pentru viitorul judeţului este infrastructura, a cărei dezvoltare şi modernizare permanentă poate duce la atragerea de investitori şi turişti. De asemenea, din dialogul cu Péter Ferenc nu au lipsit subiecte precum situaţia Aeroportului Internaţional „Transilvania” şi a principalelor proiecte derulate de Consiliul judeţean Mureş.

Reporter: Au trecut aproape cinci luni de la preluarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. Care sunt principalele provocări ale începutului de mandat?

Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş: Primele lucruri care m-au preocupat după preluarea mandatului au fost cunoașterea instituției, a oamenilor și a problemelor cu care se confruntă, atât instituția în sine cât și județul Mureș, pași absolut necesari pentru a stabili prioritățile primelor luni de activitate. Din prima zi am văzut că ne confruntăm cu o serie de probleme, două dintre acestea fiind priorități zero. Prima dintre ele a fost depozitul de deşeuri de la Sânpaul. Deschiderea depozitului de la Sânpaul a fost și este o urgență, deoarece în acest moment singurul depozit funcţional din județ este în Sighişoara şi în câteva luni vor trebui şi ei să facă paşi pentru a închide acel depozit. O altă prioritate imediată am considerat-o rezolvarea situației aeroportului, unde trebuia să numim președintele Consiliului de Administrație pentru ca noul manager să facă primii pași pentru salvarea aeroportului, care se află într-o situație foarte grea.

Reporter: Aţi promis că veţi avea întâlniri cu primarii judeţului, pe zone. Aţi avut asemenea întâlniri? Ce probleme v-au semnalat primarii?

Péter Ferenc: Au trecut patru luni de la această promisiune și în acest timp au avut loc mai multe întâlniri cu primarii, întâlniri tematice, organizate împreună cu Instituția Prefectului, Oficiul de Cadastru, precum și cu reprezentanții CNADNR. Principalele teme de discuții au fost Programul Național de Cadastru și proiectele mari de infrastructură ale județului, autostrada Târgu-Mureș – Câmpia Turzii și drumul ocolitor Livezeni – Ernei. În cadrul acestor întâlniri, dar și cu ocazia unor vizite în localitățiile județului, am discutat cu primarii despre problemele cu care se confruntă. Aș menționa câteva probleme comune ale unităţilor administrativ-teritoriale. Aproape toți primarii mi-au semnalat probleme de infrastructură, cum ar fi starea precară a drumurilor, a podurilor, insuficienţa fondurilor de la bugetul de stat, problemele de cadastru, care îngreunează sau fac chiar imposibilă accesarea unor fonduri europene sau derularea unor investiții importante.

Reporter: Care e în prezent situaţia de la Aeroportul Internaţional „Transilvania” şi care va fi impactul împrumutului de 77 milioane lei pentru bugetul judeţului Mureş?

Péter Ferenc: În momentul de față Aeroportul „Transilvania” este deschis, însă funcționează la capacitate redusă, după ce la mijlocul lunii noiembrie compania Wizz Air a luat decizia de a muta toate cursele de pe Aeroportul Internațional „Transilvania” pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, decizia fiind motivată de restricţiile operaţionale cauzate de starea pistei din Târgu-Mureş. Consiliul Județean Mureș este dispus să își asume reparația capitală a pistei și acest lucru se va realiza din fonduri proprii, având în vedere că prin Master Planul de Transport, Aeroportul Internațional „Transilvania” nu are posibilitatea să acceseze fonduri europene în scopul reparațiilor capitale la pista de decolare/aterizare înainte de anul 2022. Suma lucrărilor se ridică la o valoare estimată prin documentație de 77 milioane de lei. În ultima ședință a Consiliului Județean s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției, urmează găsirea surselor de finanțare necesare, cel mai probabil prin contractarea unui credit. După aprobarea acestuia se va trece la demararea procedurii de achiziţie publică pentru executarea lucrărilor. Contractarea unui împrumut de 77 milioane lei nu ar avea un impact major asupra bugetului județului. Cu un credit pe o perioadă de 10 ani gradul de îndatorare a județului ar urca la 18%, iar în cazul unui credit de 20 de ani gradul de îndatorare ar fi aproximativ 15%, în condițiile în care legislația actuală stabilește că plafonul maxim este 30%.

Reporter: În ce stadiu se află proiectul parcului auto cu motor?

Péter Ferenc: Realizarea acestei investiții este o altă prioritate a județului Mureș și merită să facem eforturi pentru finalizarea acestui proiect început cu mulți ani în urmă, care va avea un impact pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea turismului în județ. Parcul pentru sporturi cu motor este terminat în proporţie de 60%. La începutul verii am reuşit să încheiem un nou contract pe această investiție, iar firma câştigătoare are obligaţia ca în 14 luni să termine acest program în județ. În momentul de față este în curs de finalizare „Reactualizarea proiectului tehnic”, care are termenul de 21 ianuarie, după care urmează execuția lucrărilor. Acestea trebuie finalizate cel târziu până la sfârșitul lunii decembrie 2018. Obiectivul acestei investiții este creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea locală prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în judeţul Mureş a unui turism pentru amatorii de sporturi cu motor.

Reporter: Un alt proiect important al Consiliului Judeţean Mureş este cel de gestionare integrată a deşeurilor, de la Sânpaul…

Péter Ferenc: În cadrul proiectului de management integrat al deșeurilor au fost finalizate la termen toate contractele de lucrări aferente execuţiei noii infrastructuri de gestionare integrată a deşeurilor, cum ar fi noul depozit zonal Sânpaul, instalaţia de tratare mecano-biologică de la Sânpaul, staţia de sortare-transfer-compostare Cristeşti/Vălureni, precum şi achiziţia echipamentelor destinate colectării deşeurilor şi autocamioane pentru transportul containerelor. Mai sunt în derulare doar contractele de prestări servicii, respectiv asistenţă tehnică de specialitate şi audit. În ceea ce privește procesul de delegare a activităților de gestionare a deșeurilor, acesta presupune atribuirea contractelor de concesiune pentru: depozitul ecologic Sânpaul, instalația de tratare mecano-biologică de la Sânpaul, stația de tratare-compostare-transfer Cristești, și colectarea și transportul deșeurilor în cele 7 zone ale județului. Până în momentul de faţă, s-a atribuit contractul privind operarea şi administrarea depozitului ecologic de la Sânpaul, contract care presupune și transportul deşeurilor de la staţiile de transfer Râciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit. Contractul a fost semnat la începutul lunii octombrie, cu Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL și SC Servicii Salubritate Bucureşti SA, acesta aflându-se în prezent în perioada de mobilizare, operarea efectivă a depozitului urmând să înceapă din luna ianuarie 2017. În urma modificării legislației în domeniul achizițiilor publice, Consiliul Județean Mureș nu a putut demara pănă la acest moment licitația pentru celelalte contracte de concesiune. Așteptăm publicarea normelor metodologice, după care vom actualiza și vom publica documentația de atribuire.

Reporter: Ce oportunităţi de dezvoltare există pentru Parcul Industrial Mureş?

Péter Ferenc: Parcul Industrial este utilizat într-un procent de 72%, în parc fiind prezente 11 firme active, care au aproximativ 1.500 de salariaţi. În acest an nu s-au încheiat noi contracte, dar cred că nici contextul naţional şi internaţional nu a fost unul favorabil pentru atragerea unor investitori. Am speranţa că după instalarea noului guvern va urma o perioadă de stabilitate în economia ţării şi investitorii îşi vor recapata încrederea şi că vom reuşim să atragem investitori în judeţul Mureş. În ceea ce priveşte planurile de investiţii pentru anul 2017, am dori să dezvoltăm şi să îmbunătăţim infrastructura de utilităţi publice la parcul industrial.

Reporter: Ce alte proiecte aveţi în pregătire pentru perioada următoare?

Péter Ferenc: În perioada trecută de la preluarea mandatului am făcut eforturi să continuăm şi să finalzăm proiectele pornite, dar şi să rezolvăm problemele cele mai urgente cum ar fi deschiderea depozitului de deşeuri de la Sânpaul sau demararea investiţiei pentru reabilitarea pistei de decolare a Aeroportului Internațional „Transilvania” din Târgu-Mureş. În perioada imediat următoare vom elabora strategia pentru următorii ani, document ce va fi făcut public imediat cum va fi finalizat. Să vă spun totuși câteva exemple concrete, am pregătit două proiecte de finanțare pentru reabilitarea Palatului Culturii și a Muzeului de Științele Naturii, care au fost depuse la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Avem pregătite de asemenea două proiecte de infrastructură rutieră pentru care am dori să obținem finanțare europeană. Este vorba despre modernizarea drumurilor judeţene care leagă localitățile Ungheni și Târnăveni și reabilitarea drumului județean dintre Agnita și Sighişoara, proiect care se va realiza în colaborare cu Consiliul Județean Sibiu.

Reporter: O întrebare aparent neimportantă, dar care interesează multi cetăţeni. Ce perspective sunt pentru reabilitarea parcăriide la Spitalul Mare?

Péter Ferenc: La nord-vest de clădirea Spitalului există o parcare recent reabilitată prin grija Consiliului Judeţean Mureş. Necesitatea creării de noi locuri de parcare a constituit obiectul de analiză al autorităţii publice judeţene, însă din motive obiective, din cauza unor reglementări urbanistice, nu s-a putut realiza. Este de menţionat faptul că dreptul de proprietate asupra întregului teren aferent Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, inclusiv celui de sub clădirea spitalului, formează obiect de dispută între Judeţul Mureş şi Municipiul Târgu-Mureş. O eventuală extindere a parcării va putea fi realizată numai în cazul stingerii litigiilor care se poartă asupra dreptului de proprietate. În acest scop trebuie să pornim un dialog cu Primăria Târgu-Mureș şi să găsim o soluţie acceptabilă pentru toate părțile.

Reporter: La cea mai recentă şedinţă a Consiliului Judeţean Mureş s-a anunţat existenţa unui excedent bugetar de 108 milioane lei. Este vorba de o sumă pe hârtie sau de bani reali, existenţi în Trezorerie? Care e destinaţia acestora?

Péter Ferenc: Cei 108 milioane lei sunt disponibili în Trezoreria Municipiului Târgu-Mureș, din ei se finanțează cheltuielile privind proiectele cu finanțare nerambursabilă în cuantum de 37 milioane lei și cheltuielile de investiții pentru aparatul propriu al Consiliul Județean Mureș, în cuantum de 65,3 milioane lei, în timp ce pentru unitățile spitalicești sunt alocați 5,5 milioane lei.

Reporter: Care e relaţia dumneavoastră, din punct de vedere instituţional, cu conducerea Primăriei municipiului Târgu-Mureş şi cum v-aţi dori să evolueze această relaţie?

Péter Ferenc: Consiliul Județean Mureș are o relație corectă cu Primăria municipiului Târgu-Mureș și aș dori ca acest lucru să nu se schimbe nici în viitor.

Reporter: La momentul primei ninsori din acest sezon, două zone ale judeţului Mureş nu erau acoperite din punct de vedere al serviciilor de deszăpezire. S-a remediat între timp situaţia?

Péter Ferenc: Județul Mureș este împărțit în șapte zone pentru care trebuie să asigurăm serviciile de deszăpezire. În acest moment avem acorduri cadru încheiate pentru drumurile județene din zona Gănești și Reghin pe perioada 2016-2020, iar pentru celelalte cinci loturi a fost demarată procedura de licitaţie care se află la această dată în desfăşurare. În paralel cu procedura de licitaţie pentru cele cinci loturi, a fost organizată şi o procedură de negociere directă, în urma căreia au fost încheiate patru contracte de prestări servicii pentru zonele Sâncraiu de Mureş, Şăulia,Gorneşti şi Miercurea Nirajului. Pentru zona Sâncraiu de Mureş contractul a fost încheiată în această săptămână. Aceste contracte cu negocieri directe sunt valabile până la finalizarea licitației pentru arcordurile cadru. Avem o mare problemă cu zona Sighișoara pentru care până la acest moment nu s-a depus nicio ofertă, dar continuăm procedura de negociere pentru a asigura serviciile de deszăpezire şi pentru această zonă.

Reporter: Unul din obiectivele anunţate de dumneavoastră acum şase luni a fost dezvoltarea infrastructurii, dar şi a turismului. Prin ce pârghii se va realiza acest obiectiv, în perioada următoare?

Péter Ferenc: Baza dezvoltării unui județ este, din punctul meu de vedere, infrastructura. Dezvoltarea permanentă a acesteia duce la atragerea investitorilor și a turiștilor aceștia preferând localitățile ușor accesibile, dar și frumos amenajate. Astfel, Consiliul Județean face eforturi continue pentru reabilitarea drumurilor județene și am început și o serie de consultări cu județele învecite pentru a moderniza și a asfalta toate drumurile de la limita județelor. Județul Mureș are un potențial turistic semnificativ care nu este exploatat în mod suficient. Suntem printre primele locuri la nivel național în ceea ce privește numărul de monumente, avem două situri UNESCO, Sighișoara și Saschiz, avem stațiunea balneară Sovata și o zona montană incluzând frumoasa Vale a Mureșului. Avem multe obiective cu care să ne mândrim, dar acestea trebuie promovate mai eficient. Despre măsuri concrete pentru susținerea turismului putem vorbi după aprobarea bugetului din 2017.

Reporter: Cum colaboraţi în activitatea cotidiană cu cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Mureş, Ovidiu Dancu şi Alexandru Cîmpeanu?

Péter Ferenc: Am o colaborare bună cu cei doi vicepreședinți cu care mă consult zi de zi despre problemele actuale. Domnul Alexandru Cîmpeanu este responsabil pentru Direcţia de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, pentru instituţiile de cultură și pentru Salvamont, iar domnul Ovidiu Dancu are în subordine Direcţia Tehnică și se ocupă de problemele legate de drumurile judeţene, de tot ceea ce înseamnă proiecte şi investiţii pe aceste drumuri.

A consemnat Alex TOTH