Alegeri la Cuci, după tornadă

În general, în toate localitățile și la toate secțiile de votare pe la care am trecut am văzut foarte puțin tineri votând sau venind să voteze. E drept că, de exemplu, în Cuci am fost pe la orele prânzului și am prins în mare oamenii tocmai ieșiți de la biserică. Unii dintre ei chiar comentau sau făceau haz de predica de la sfârșitul slujbei.

„N-am avut niciun fel de problemă. Oamenii au venit au votat, pe cei care au votat în alte locuri i-am radiat”, ne-a spus Kiss Tunde Melinde, președinta secției de votare, amenajată în Primăria din Cuci. Până la ora 12.00, 20 de persoane solicitaseră urna mobilă.

Domnul Moldovan, fost primar al comunei înainte de 89, ne-a spus că a votat pentru prosperitate și pentru tineri.

„Avem patru secții de votare în patru sate, organizate până la ora aceasta, (11.45 n.n.) nu am înregistrat nicio problemă, nu ni s-a raportat nimic. Ne bucurăm și de timp bun. Oamenii vin. sperăm să vină și tineretul. Oamenii în vârstă care știu despre ce este vorba vin să voteze. tineretul mai puțin, momentan”, ne-a spus Ilie Șuta, primarul comunei Cuci. Înainte să intre să voteze l-am întrebat cu ce gânduri o face. „Pentru mai bine, să fim mai uniți, să meargă treburile mai bine în România, pentru că potențial avem. și să avem niște conducători care să fie într-adevăr pentru România”.

„Cu agricultura noi ne-am putea ridica, să știți!”

„Având în vedere că sunt în spațiul rural, aș dori să pună mare preț pe agricultură, oricine va veni la putere. Pentru că nu-i posibil ca o țară ca România să importe 60% alimente. I-ați văzut pe bătrânii ăștia care sunt aici – nu-i posibil să vinzi litrul de lapte la 50 de bani. Nu-i posibil să iei porumbul, grâul la prețurile care sunt acum. Haideți pe hotar să vedeți că jumătate din recoltă-i acolo pentru că nu are desfacere. Nu există interes. Cu agricultura noi ne-am putea ridica, să știți! Nu-i posibil să primești subvențiile pentru agricultură după un an de zile. Nu putem să prosperăm dacă statul nu se implică în susținerea tinerilor fermieri și a țăranilor români”, a răspuns Ilie Șuta, după ce l-am întrebat ce așteptări are de la viitorii aleși.

Ioc ajutoare după tornade

Apoi, am vorbit puțin și despre tornada care a afectat localitatea în această vară, când locuitorii comunei au surprins într-un mod foarte pozitiv opinia publică, comportându-se firesc și punând mâna pe treabă pentru a repara pagubele. „În urma tornadei care s-a abătut asupra comunei noastre, două sate au fost afectate, în jur de 450 de case, să știți că nimic, Electrica ne-a sponsorizat cu o sumă, dar care s-a ridicat la aproximativ 4,5% din cât i se cuvenea unui om. Statul, guvernul, din păcate nimic. O sumă foarte mică i s-a alocat comunei Cuci pentru instituțiile publice, cămine culturale, școli. Au avut acoperișuri zburate, tavane căzute, parchete umflate. Consiliul Județean ne-a dat 120 000 de lei. Să vă dau un exemplu, un cămin, după devize, se repară la aproximativ 150 000 de lei. Tot trebuie schimbat, mobilier, geamuri, uși – tot. Cu școlile am rezolvat din resurse proprii. În momentul în care a început școala a fost ok”, a declarat primarul comunei Cuci.