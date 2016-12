Alegeri parlamentare 2016, la Cristești liniște și pace

Cetățenii români sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul României. Am pornit cu colegul Ionel Albu pe traseul Luduș-Sighișoara, pentru a vedea cum decurg alegerile în localitățile din zonă.

Prima oprire am făcut-o la Primăria din Cristești, unde, până la ora 08.20, au votat 35 de persoane la cele două secții de votare organizate în clădire – Nr. 329 și Nr. 330. Nu s-au înregistrat probleme, doar la una dintre secțiile de votare de pe raza comunei nu a funcționat centrala termică, dar problema încălzirii a fost rezolvată cu reșouri.

După ce am ieșit au mai văzut îndreptându-se către secția de votare două persoane. Am urcat în mașină și am pornit spre Ungheni, din biserica de alături se auzeau toaca și clopotele.