Florin Buicu (PSD): „Am votat cu încredere în România şi în valorile româneşti”

Puţin după ora 7.00, primul alegător al Secţiei de votare nr. 49, amenajată în incinta Şcolii Generale „Romulus Guga” din Târgu-Mureş, a fost deputatul social-democrat Florin Buicu, care a declarat, la ieşirea din secţie, că a votat „pentru valorile româneşti şi pentru România”.

„Am votat „pentru”, deoarece cred în România. Am votat pentru Târgu-Mureş, pentru mureşeni şi pentru România. Am votat cu încredere pentru un program de guvernare care să ofere românilor posibilitatea de a lucra în România, de a avea salarii decente şi pensii decente. Am votat cu încredere pentru românii care vor pensii şi salarii, datorită muncii pe care ei o fac. Am votat cu încredere în România şi în valorile româneşti. Invit pe toată lumea la vot şi invit pe toată lumea să voteze „pentru”, să evalueze ofertele electorale şi dintre acestea să îşi pună votul pentru cei care vin în faţa lor cu cifre şi date concrete”, a afirmat deputatul Florin Buicu, candidat pe locul 1 pe lista PSD Mureş pentru Camera Deputaţilor.