Ioan Vasu: „Ca tată și bunic, am votat cu gândul la libertatea tinerilor”

Primarul comunei Râciu, Ioan Vasu, a declarat duminică, 11 decembrie, după ieșirea de la urne, că a votat cu gândul la libertatea tinerilor, îndemnând cetățenii să iasă la vot. „Oamenii trebuie să iasă la vot, pentru că de criticat știu să critice. Dacă 40% ies la vot, ceilalți 60% ce au făcut? Am îndemnat locuitorii comunei să iasă la vot. Personal, ca tată și bunic, am votat cu gândul la libertatea tinerilor. În echipa mea sunt oameni tineri, pentru că tinerii trebuie să decidă soarta. Am 62 de ani și toată viața am fost înconjurat de tineri, iar înțelepciunea mea și tinerețea lor fac echipă bună și reușim să facem lucruri frumoase. Este adevărat că oamenii nu mai au încredere în politicieni, este și logic după atâtea promisiuni, dar mă gândesc că pot avea încredere în oameni de bun simț”, a susținut primarul Ioan Vasu.