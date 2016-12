La Miercurea Nirajului, toate în regulă, doar noi cu probleme :)

La Miercurea Nirajului, avem noroc cu familia Veress Dávid și Mária, care ne explică unde găsim trei din secțiile de votare de la nivelul orașului. De altfel se pregăteau să ajungă la vot. Îi întrebăm pentru ce au votat. “Pentru noi și pentru democrație”, ne spun. Alegem secția de vot care este amenajată lângă Primăria orașului și unde își are sediul Poliția Locală. Președintele secției de votare, Szentgyorgy Ildikó, ne pune la dispoziție datele înregistrate până la ora 9.50. Pe lista electorală permanentă erau înscrise 1045 de persoane, votaseră 56, 5 pe lista suplimentară și 30 de persoane au avut nevoie de urna mobilă. Aici am trăit și prima pățanie a zilei. Am încercat să fac fotografii fără cardul de memorie pe care îl scosesem pentru a descărca fotografiile. Din nou la mașină, iau cardul, fotografiez și le urez o zi ușoară. Cât s-or fi distrat membrii secției de votare nr. 176 nu am de unde să știu… :).

De la Miercurea Nirajului ne rătăcim ușor căutând drumul spre Gălești – Păsăreni – Acățari și ajungem la Bereni. Măcar vedem un peisaj iernatic foarte fain. Un localnic ne ajută să ne revenim din rătăcire. Ne întoarcem și găsim drumul care nu e semnalizat, dar ne atrag atenția câteva indicatoare de monumente istorice și alegem drumul așa intuind. Am nimerit.

Ligia VORO