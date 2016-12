Primarul din Grebenișu de Câmpie, mesaj pentru cetățeni în ziua alegerilor

Primarul comunei Grebenișu de Câmpie, Ștefan Gojman, a declarat duminică, 11 decembrie, după ieșirea de la urne, că s-a prezentat la vot imediat după deschiderea procesului electoral, votând cu gândul la un viitor mai bun. Primarul Ștefan Gojman a spus că la urne sunt așteptați, asăzi, 1.390 de cetățeni cu drept de vot, subliniind că vârstnicii știu mai bine decât tinerii cât de important este să-și exercite dreptul de vot. Comuna Grebenișu de Câmpie are 1.640 de locuitori. „Am votat la ora 7.05 cu gândul la un viitor mai bun. În ultimii 26 de ani, am văzut ce am votat și ce am realizat în comuna noastră. Campania a fost liniștită și echilibrată. Oamenii , în special cei mai în vârstă, știu cât de important este votul, știu că este o datorie cetățenească, dar tinerii, în schimb, nu prea sunt interesați să voteze. Îi îndemn pe cetățeni să iasă la vot”, a precizat primarul Ștefan Gojman.