Primarul din Șăulia, vot cu gândul la viitorul tinerilor

Primarul comunei Șăulia, Dorel Grigore Vancea, a declarat duminică, 11 decembrie, după ce și-a exercitat dreptul la vot, că a votat cu gândul la un viitor mai bun al comunei pe care o conduce și pentru un viitor mai bun al țării. De asemenea, primarul a votat cu gândul la locuri de muncă pentru tineri, pentru pensii și salarii mai mari. În prima parte a zilei, am constatat că vârstnicii s-au prezentat în număr mult mai mare la urne, spre deosebire de tineri, care vor veni la vot, potrivit primarului, mai spre seară. „Am votat cu gândul la o guvernare mai bună, o guvernare nouă. Am votat pentru bunul mers al României și pentru bunul mers al comunei noastre. Fiind social-democrat, am votat pentru pensiile părinților și bunicilor mei, pentru salarii mai mari, pentru locuri de muncă pentru copiii și tinerii noștri, ca să nu mai fie nevoiți să plece la muncă peste hotare. Am votat pentru un viitor mai bun”, a afirmat primarul comunei Șăulia.