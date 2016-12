Vass Levente (UDMR): „Am votat pentru un pas înainte”

Propunerea UDMR Mureş pe locul 1 pe lista candidaţilor pentru Camera Deputaţilor, dr. Vass Levente, şi-a exercitat dreptul la vot în jurul orei 9.00, în incinta Secţiei de votare nr. 3, amenajată la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureş.

„Judeţul Mureş are nevoie de un pas înainte, cum are nevoie şi Ardealul şi România. Am votat pentru acest pas înainte la nivelul ţării, la nivelul Ardealului şi la nivelul judeţului Mureş, am votat pentru a reprezenta drepturile minorităţilor şi de a extinde şi a menţine aceste drepturi”, a declarat dr. Vass Levente.

„Lumea ar trebui să vină la vot pentru că este un mod democratic pe cei care conduc ţara”, a adăugat candidatul UDMR.