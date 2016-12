Colinde din suflet, aduse de copiii Casei „Sfântul Iosif” la Palatul Culturii

Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș a primit sâmbătă, 10 decembrie vizita copiilor aflați în îngrijirea Casei ”Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, protagoniștii unui concert caritabil de colinde și povești intitulat ”Iarna cu povești” organizat de Asociația Outreach.

Au urcat pe scana Sălii Mari 50 de copii din Casa ”Sfântul Iosif” însoțițiți de Sora Emilia, Sora Rita, Sora Angela și Sora Claudia, care au prezentat un moment de suflet, deschis de sceneta ”Poveste de Crăciun”, continuat cu un recital de colinde susținut de Corul ”Inimioara” din cadrul Casei ”Sfântul Iosif”. Vinovatul principal pentru prezența copiilor din cadul Casei ”Sfântul Iosif” pe scena Palatului Culturii este psihologul Sandra O’Connor , președintele Asociației Outreach, care se ocupă de consilierea psihologică a copiilor din Casa ”Sfântul Iosif”. ”În urmă cu șase luni de zile am făcut o vizită la Casa ”Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc. Așa m-am apropiat foarte tare de copii și de personalul de acolo, de surorile din casă, și mi-am dat seama că aveau nevoie de un minim ajutor în ce privește expertiza pe care o am eu în domeniul psihologiei. Așa am început să colaborez pe ei în ce privește formarea profesională și terapie individuală, pentru personalul din casă și pentru copii. M-am apropiat mai mult de copii în decursul acestor șase luni, și mi-am dat seama că nevoile lor nu sunt doar emoționale, ci niște nevoi concrete, pe care am reușit să le îndeplinim parțial prin acest eveniment caritabil. Am reușit să mediatizăm puțin casa, să se cunoască situația lor, să se știe că există o casă de plasament în care media absolvenților de liceu care merg la facultate este de peste 50 % în fiecare an, și că există în această țară o casă de plasament în care copii, nu doar că reușesc să supraviețuiască, ci reușesc să devină niște oameni deosebiți, reușesc să devină medici, învățători, și au aceleași șanse în viață ca oricare alt copil. Cel mai mult în această casă m-a impresionat modul în care surorile îi disciplinează pe copii cu blândețe și înțelegere, modul în care sunt implicate în viața acestor copii, modul în care încearcă să-i înțeleagă, încearcă cu empatie, nu neapărat cu o disciplină impusă. Am fost impresionată de cum reușesc să îndeplinească nevoile fiecărui copil în parte”, a precizat Sandra O’Connor , președintele Asociației Outreach.

Iubirea din sufletul copiilor

Sora Emilia, sufletul Casei „Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, păstorită de măicuțele Congregației „Inimi Neprihănite” s-a declarat încântată de venireala Târgu-Mureș alături de copii, de prestația celor pe care, cu atâta grijă îi îngrijește. ”Am venit la Târgu-Mureș să vă aducem iubirea din sufletul copiilor, și bucuria din inima lor. Ne-am pregătit cu foarte mult drag acolo la Casa ”Sfântul Iosif”, unde avem 150 de copii, cu 12 surori din Congregația ”Inimi neprihănite”. Avem grijă de ei, de la trei la 18 ani. de cei 150 de copii câți avem în casă, plus 50 de studenți, care sunt tot copii noștri, pe care i-am crescut de mici și care acum sunt în cinci centre universitare din țară. Mereu spun că sunt cea mai fericită mămică din lume. Acești copii au această lumină în ochi și suflet pentru că acolo la Casa ”Sfântul Iosif”, avem o capelă unde zi de zi, seară de seară au un program de rugăciune. De aici și această lumină din sufletul lor, le cântă la Iisus, la Sfânta Fecioară, se roagă, îi spun tot ce au în suflețelul lor, și de aceea s-au și manifestat atât de minunat pe scenă. Au venit îmbrăcați în costume populare din diferite regiuni geografice. La casă avem copii din toată țara și fiecare și-a adus costumul de la bunica, de la străbunica, de la vecina, de la mătușa, și așa am făcut acest cor cu costume din toată țara. Mulțumim celor din Târgu-Mureș pentru invitație, ne rugăm pentru ei și îi așteptăm la Casa ”Sfântul Iosif”, a spus Sora Emilia.

4.000 de lei donați Casei ”Sfântul Iosif”

Spectatorii prezenți la spectacol au avut posibilitatea de a achiziționa în scop caritabil cartea ”Povești cu suflet” scrisă de către copii casei de amplasament ”Sfântul Iosif” din Odorheiul Secuiesc, fondurile obținute în urma achiziționării cărții fiind donate Casei ”Sfântul Iosif”. ”În urma acestui concert caritabil s-au adunat puțin peste 4.000 de lei, sumă care va fi donată Casei ”Sfântul Iosif”. Această sumă va însemna probabil plata facturii de gaz pe o lună la acest centru, de aceea este nevoie în continuare de cât mai mult sprijin. Sunt 150 de copii în casă în momentul actual, locația este una destul de mare, cu Sală de Sport, cabinet stomatologic, sunt 100 de încăperi în casă, iar costurile sunt foarte mari. Ei încearcă să ofere toate condițiiole acestor copii, și atunci cheltuielile pe timp de iarnă sunt foarte mari”, a declarat Sandra O’Connor.