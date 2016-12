Reeditarea finalei încheie anul la futsal

În cadrul restanței din etapa a VII-a a Ligii I de futsal, miercuri, 14 decembrie, ora 17.00, City’us Târgu-Mureș întâlnește în Sala Sporturilor din Târgu-Mureș formația Informatica Timișoara. Va fi o întâlnire între campioana en-titre și vicecampioana în exercițiu, totodată ultimul meci din acest an pentru echipa antrenorilor Cosmin Gherman și Lucian Nicușan în fața propriilor suporteri. Deși primele două în sezonul trecut, după disputarea a 15 etape din actuala ediție, 11 ale turului, plus patru din retur, bănățenii se află pe locul 4, cu 29 de puncte din 13 partide, iar mureșenii pe 6, cu 9 puncte mai puțin, dar din doar 11 meciuri. City’us mai are de susținut restanțele cu KSE Târgu-Secuiesc și Autobergamo Deva, ambele urmând a fi reprogramate. În finala din vara acestui an, mureșenii au învins în tur cu 4-0 pe teren propriu și și-au adjudecat titlul după o săptămână, în a doua partidă, în care s-au impus cu 2-1 și pe Bega.