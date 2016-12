UDMR şi PSD iau aproape tot la alegerile parlamentare din Mureş

184.421 de cetăţeni din cei 482.197 de alegători înscrişi pe listele electorale s-au prezentat la vot la alegerile parlamentare de duminică, 11 decembrie, în cele 568 de secţii de votare din judeţul Mureş, prezenţa la urne fiind de 38,35%, potrivit datelor furnizate luni, 12 decembrie, de Biroul Electoral de Circumscripţie Electorală Nr. 28 Mureş.

Rezultate la Senat şi Camera Deputaţilor

La Senat, cele 178.177 de voturi valabil exprimate au fost obţinute de următoarele formaţiuni politice: UDMR – 68.986 de voturi (38,71%), PSD – 48.171 de voturi (27,03), PNL – 26.065 de voturi (14,62%), USR – 10.854 de voturi (6,09%), PRU – 7.176 voturi (4,02%), PMP – 6.804 voturi (3,81%), ALDE – 5.464 voturi (3,06%), PRM – 2.351 de voturi (1,31%), PER – 1.161 voturi (0,65%) şi ANR – 1.145 (0,64%).

La Camera Deputaţilor, cele 177.566 de voturi valabil exprimate s-au distribuit astfel: UDMR – 68.564 de voturi (38,61%), PSD – 47.267 de voturi (26,61%), PNL – 25.284 de voturi (14,23%), USR – 10.602 de voturi (5,97%), PMP – 7.272 de voturi (4,09%), PRU – 6.537 de voturi (3,68%), ALDE – 5.149 de voturi (2,89), PRM – 1.817 de voturi (1,02%) şi alţii – sub 1%.

Deocamdată, calcule…

Conform calculelor, UDMR va avea 3 deputaţi (Vass Levente, Eva-Andrea Csep şi Biro Zsolt) şi doi senatori (Novak Csaba Zoltan şi Csaszar Karoly), PSD va avea doi deputaţi (Florin Buicu şi Dinu Socotar) şi un senator (Horea Soporan), PNL va avea un deputat (Doru Oprişcan) şi un senator (Ioan Cristian Chirteş), USR va avea un deputat (Lavinia Abu-Amra), iar pentru cel de-al optulea mandat de deputat au speranţe mai multe formaţiuni politice.

Contactată de cotidianul Zi de Zi, judecătorul Sonia Deaconescu, purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral de Circumscripţie Electorală Nr. 28 Mureş, a explicat că procesul de atribuire a mandatelor are trei etape. Prima, a fost consumată luni, 12 decembrie, şi constă în validarea rezultatelor din toate secţiile de votare din judeţ şi transmiterea acestora, centralizat, către Biroul Electoral Central, iar următoarele două urmează să se desfăşoare după ce Biroul Electoral Central va stabili coeficienţii electorali: atribuirea mandatelor întregi (etapa a doua) şi atribuirea mandatelor prin redistribuirea „resturilor electorale” (etapa a treia).

„După o campanie foarte grea, au venit şi rezultatele şi în urma alegerilor am obţinut un rezultat foarte bun în ceea ce priveşte UDMR şi transmit tuturor celor care au votat UDMR şi implicit pe mine mulţumiri şi sărbători fericite tuturor. În activitatea viitoare mi-am propus să iniţiez cât mai multe proiecte de legi care să ajute administraţia publică locală, precum şi cetăţenii din mediu rural.”

Császár Károly (UDMR)

„Speram într-un scor care să se apropie de 30%, însă probabil au fost şi greşeli de strategie de campanie şi cred că a schimba strategia în timpul campaniei electorale a fost din punctul meu de vedere una din greşelile noastre. Cred că până la urmă nu ne-am adresat corect electoratului cu mesajele de dreapta. Timpul a fost din punctul meu de vedere destul de scurt pentru a-ţi impune sau pentru a răspândi nişte mesaje de dreapta. E greu să vorbesc de priorităţi, le-am spus foarte mult în campania electorală. Cred că despre priorităţi vom putea discuta după preluarea mandatului, când vom avea exact rezultatele.”

Cristian Chirteş (PNL)

„Suntem la sfârșitul unei campanii lungi și obositoare, o campanie în care am muncit foarte – foarte mult, am călătorit mii de kilometri, ne-am întâlnit cu alegătorii, am stat de vorbă, i-am ascultat și sunt foarte bucuros de acest rezultat foarte bun, chiar pot să vă zic că este un rezultat peste așteptările noastre – 6,5%, mă bucură faptul că am reușit să fructificăm toate eforturile depuse cu ocazia acestei campanii”.

Novák Csaba-Zoltán (UDMR)

„Rezultatul obţinut de PSD la nivel naţional e o dovadă de încredere în primul rând. Şi de speranţă, care se îndreaptă către Partidul Social Democrat. Se pare că programul nostru de guvernare, oamenii propuşi de noi, listele care au fost propuse au fost considerate soluţii pentru români.”

Horea Soporan (PSD)

“Ca și scor pe care l-am obținut la nivel de județul Mureș se putea și mai mult, dar cred că e un scor bun, având în vedere că am fost o mână de oameni care ne-am străduit într-o lună de zile, într-un timp foarte scurt să ducem un mesaj al USR-ului și al POL-ului. În ceea ce privește proiectele în Parlament, merg în primul rând pe ce am propus în campania electorală: reducerea numărului ministerelor la maxim 12 și a numărului de funcționari în administrația centrală. Ar trebui făcută o evaluare din afara sistemului a celor care rămân. Cred că trebuie modificată legea electorală, pragurile electorale de 5% nu se mai regăsesc nicăieri în Europa și cred că e o piedică, și s-a dovedit și la alegerile acestea și la cele locale că împiedică partidele nou formate de a intra pe piața politică. De asemenea, partea de strângere de semnături e tot o piedică pentru un partid nou ca să ajungă să se desfășoare pe scena politică. Apoi ar trebui făcută acea confiscare extinsă a averii. Faptul că o persoană care a furat sume foarte mari din banii noștri stă în închisoare 2-3 ani, tot pe banii noștri, și, când iese de acolo, nu are nicio problemă, se bucură în continuare de aceiași bani, nu cred că este în regulă, prin această măsură, în primul rând putem să ne luăm banii înapoi”.

Lavinia Abu Amra (USR)

„Le mulțumesc tuturor alegătorilor care au luat parte la vot. Le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în candidații maghiari Le mulțumesc tuturor membrilor MPP, care au participat activ la campanie și la mobilizare, precum şi personalului de campanie al UDMR Mureş, care a contribuit în mod activ la campania mea.”

Biro Zsolt (UDMR)

„Vreau să le mulţumesc mureşenilor, vreau să le mulţumesc românilor pentru prezenţa la vot şi pentru faptul că au dovedit că sunt în continuare încrezători în România. Până nu vedem rezultatele definitive nu vreau să mă hazardez, în momentul în care vom vedea rezultatele definitive atunci vom putea vorbi mai mult de rezultat. Acum, important e că românii au participat la vot, că au votat pentru şi au putut vota în cunoştinţă de cauză. Domeniile prioritare rămân în continuare Sănătatea şi Educaţia, este vorba de continuarea proiectelor care nu au apucat să devină legi, şi aici mă refer la Institutul de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă, la Târgu-Mureş, mă refer la un alt proiect pe care l-am preluat din societatea civilă din Mureş, e vorba de proiectul AMPER, cu care voi merge în continuare. În afară de aceste proiecte, vorbim de programul de guvernare PSD care cuprinde modificarea salarizării şi alte lucruri bune pentru români. Acestea vor face practic din iniţiativele pe care împreună cu colegii de la PSD le vom depune în Parlament şi vom modifica legislaţia.”

Florin Buicu (PSD)

“Este foarte important pentru UDMR ca în perioada următoare să își găsească partenerii cu ajutorul cărora poate avea grijă de comunitatea maghiară și să aducă la masa discuțiilor problemele care sunt specifice acestei minorități. Ne obligă la muncă, ne obligă să rămânem aceiași oameni care am fost și până acum, în cadrul politicii. Suntem o echipă tânără, entuziastă, pregătită și cred că trebuie să continuăm tot așa, pentru că de aceea am reușit să ajungem la acest scor deoarece am fost printre oameni și mergem acum în Parlament pentru oameni, pentru a-i reprezenta pe acești oameni care stau în spatele nostru și care au încredere că o să facem ca viața lor de zi cu zi să fie mai bună. Cred într-o Transilvanie în care își știu în siguranță familiile, în care drepturile lor sunt respectate drepturile lor.”

Csép Éva Andrea (UDMR)

„Simt dezamăgire şi tristeţe. Mă aşteptam la un scor mai bun, undeva la între 28-32%. Dacă aceste procente date de exit-poll-uri se confirmă, sigur că este un rezultat sub aşteptări, sub posibilităţi. Vorbim acum de exit-poll-uri, sperăm ca, din Mureş, să dăm doi deputaţi şi un senator. Nu aş zice că a fost o campanie imaculată, a avut nişte minusuri. În ziua votului, nu au fost semnalate nereguli flagrante, e un lucru bun, şi probabil că din această lege şi a noii dispoziţii de supraveghere a votului avem de câştigat.”

Doru Oprişcan (PNL)

„În mod cert, pe plan naţional Partidul Social Democrat a făcut o performanţă foarte frumoasă. Nu ştiu exact în acest moment, dar cred că e cea mai bună performanţă ca partid din ultimii 16 ani. Cred că este rodul politicienilor partidului, a guvernării pe care am avut-o cu prim-ministrul Victor Ponta şi a programului de guvernare prezentat de Liviu Dragnea şi susţinut foarte convingător de toţi candidaţii din această campanie. Am declarat în mai multe rânduri că în calitate de parlamentar aş vrea să respect zonele profesionale din care vin şi să fiu într-o bună măsură şi purtătorul de cuvânt şi de interese al zonei mele politice, dar şi a zonei mele profesionale, antreprenoriatul românesc. Am întâlnit de-a lungul timpului numeroase anomalii legislative pe care aş vrea să le identificăm încetul cu încetul şi să le eliminăm, să asigurăm o legislaţie pentru antreprenori şi pentru mediul de afaceri şi ceea ce mă bucură este că aceste idei sunt susţinute principal de programul de guvernare al PSD.”

Dinu Socotar (PSD)

“Vreau să mulțumesc în primul rând alegătorilor pentru încrederea acordată, 2016, 11 decembrie, și țin să menționez că cel mai important pentru mine este de a moderniza și reforma sistemul sanitar. Eu cred că o să găsim parteneri pentru acest proiect în rândul partidelor mari, vom vedea cine va fi la guvernare și o să încercăm să acordăm un real ajutor pentru a realiza aceste deziderate. Eu consider că sunt o grămadă de boli, o grămadă de tratamente care au un leac în lumea aceasta, în Vestul Europei și în Statele Unite, trebuie să facem ca aceste leacuri, aceste metode de tratament să fie accesibile pentru pacientul român. Acest lucru se poate realiza numai și numai dacă acordăm sistemului sanitar o finanțare mai bună și un sistem mai transparent și mai corect, într-adevăr să fie pacientul în mijlocul sistemului sanitar. Acest lucru înseamnă și de a rezolva problemele existente – lista de așteptare, modul în care se discută cu pacienții la nivelul ambulatoriilor și altele”.

Vass Levente (UDMR)

Au consemnat Ligia VORO & Alex TOTH