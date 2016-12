Jurnalul de călătorie intitulat “De la jurist la nomad digital” continuă cu un nou episod în care, Andrada-Melitte Bunuș ne prezintă primele impresii din Thailanda, Țara Zâmbetelor cum mai este ea cunoscută.

Probabil că atunci când spunem Thailanda, mulți ne gândim la cultură, la plaje exotice sau la masajul Thai. Însă astăzi, pentru că se implinește o săptămână de când sunt aici, vreau să povestesc câte ceva despre concluziile pe care le-am tras în acest timp.

Thailanda este cunoscută și sub denumirea de Țara Zâmbetelor, asta în principal datorită oamenilor prietenoși care o locuiesc și datorită generozității lor în a primi oaspeți. Când am ajuns aici, primul lucru care mi-a atras atenția încă din aeroportul în care am aterizat, a fost zâmbetul thailandez: de la funcționar public și până la tanti care vinde mâncare pe stradă. Toată lumea zâmbește, chiar și atunci când refuzi să cumperi ceva ce ți se oferă. Arta culinară thailandeză este renumită în toată lumea pentru că reușește să satisfacă gusturile tuturor gurmanzilor. Faci o pasiune pentru ea, indiferent dacă ești omnivor, vegetarian sau iubitor de fucte de mare. De când am început să mă plimb pe străzile Bangkok-ului am fost impresionată de mirosul condimentelor și varietatea aromelor bucătăriei thailandeze. Pe lângă bine cunoscutul ingredient, orezul, folosesc şi multe alte ingredient care pot părea la început neobișnuite. Spre exemplu, folosesc foarte mult sos de soya, curry, suc de lămâie și multe sosuri cum ar fi cel de pește sau de alune. Cea mai cunoscută mâncare thailandeză este Pad Thai, orez prăjit cu sos de pește, zahăr, suc de lime, fructe de mare și tofu. Pe cât de delicioasă este mâncarea aici, pe atât este de ieftină și de sănătoasă. Când spun ieftină, spun că, cu aproximativ 6 RON poți mânca un prânz copios. Sigur, asta dacă nu vrei să mergi la restaurant, ci prefer să te simți localnic.

Când am ajuns aici, am dat peste un popor muncitor, educat și respectuos. Fie că aleg să vândă flori pe stradă, să gătească pe trotuare sau să facă taximetrie, thailandezii sunt muncitori. Iar partea interesantă este că atunci când îi refuzi din cauza prețului ridicat pe care ți-l prezintă ca să-și vândă serviciile, ei sunt deschiși la negociere. Am fost surprinsă când am luat primul tuk-tuk şi mergeam să ne căutăm hostelul. Deși mai aveam aproximativ 100 de metri până la el și i-am propus șoferului să oprească pentru că putem merge pe jos până acolo, el a răspuns că trebuie să ne ducă până în fața ușii, pentru că asta ne-a fost înțelegerea. Un important principiu al lor se regăsește în respectul pe care îl poartă față de fostul lor rege, pe care îl considerau ca fiind mai mult decât un conducator. La moartea lui, care a survenit în 13 octombrie 2016, s-a instaurat doliu național, astfel că poporul thailandez pare profund afectat de această moarte. Portretul regelui este prezent pe străzi, pe stâlpi, în instituții sau chiar în magazine. Indiferent din care zonă a Thailandei ești, sau ce credință ai, respectul față de rege primează. Ca idée interesantă, regale și regina călătoreau în toată țara, în special în regiuni în care oamenii aveau nevoie de ajutor. Pentru a finanța diferite proiecte, s-au folosit de multe ori banii monarhiei și nu banii guvernului.

Respectul lor este și față de casă și de temple. Ei consideră picioarele ca fiind cea mai murdară parte a corpului, astfelcă la intrare în case, în temple, la saloane de masaj, la coafor, trebuie să te descalți. La intrare în tren, cei care vor să urce stau de-o parte și de cealaltă a ușii, făcând loc pentru cei care trebuie să iasă din tren.Indiferent că este sau nu oră de vârf, nu există îmbulzeală la mijloacele de transport în comun. Pentru prima dată în viața mea am văzut o astfel de civilizație ordonată și disciplinată.

Thailanda este o țară a contrastelor, unde moderul se îmbină cu modestul , iar luxul se amestecă cu naturalețea. Spre exemplu, în Bangkok, capitala Thailandei, am văzut temple budiste construite pe zgârie nori; zgârie nori cu piscine la ultimul etaj, iar la marginea străzii terase cu mâncare pe care se plimbau albinele.

Turismul sexual este un aspect ilegal, dar mult practicat aici. El apare sub diferite forme: în baruri, în hoteluri sau în saloane de masaj care au camera special amenajate pentru întâlniri rapide. Poliția știe despre asta însă nu intervine și nici nu cred că o va face vreodată pentru că este o sursă de venit important pentru Thailanda.

Thailanda este plină de contradicții, iar cu cât stai mai mult aici, cu atât ajungi să o descoperi mai mult. Însă, asta nu înseamnă că ajungi să o și înțelegi mai bine. Cu lanuri de orez, jungle, păduri sălbatice și plaje exotice, Thailanda este cu siguranță unul dintre cele mai minunate locuri de pe pământ, cu împrejurimi ce par a fi desprinse din Rai.

Andrada-Melitte Bunuș