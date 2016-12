FOTO: Monografie despre locuri, fapte şi oameni din Lunca Bradului

Biblioteca Municipală ”Petru Maior” din Reghin a găzdui joi, 15 decembrie, lansarea volumului ”Lunca Bradului. Însemnări monografice” autori Daniela Clinceag, Andreea Gabriela Petruț și Rusalina Petruț. “Suntem fericiți să fim părtași la o nouă întâlnire cu cartea, cu pictura și cu tradiția românească aici la Reghin, în această catedrală a cărții care este Biblioteca ”Petru Maior”. Vorbim în această seară în primul rând despre o lucrare deosebită, ”Lunca Bradului. Însemnări monografice”, o carte pe care am primit-o cu mare bucurie. Este o lucrare bine structurată, bine documentată, aranjată pe 10 capitole, cu o bibliografie extrem de documentată, care ascunde o muncă asiduă de care tinerele autoare au dat dovadă, fapt pentru care merită toate felicitările noastre. Le doresc să continuie această muncă de cercetare, de valorificare a trecutului istoric al neamului românesc de pe meleagurile Văii Mureșului Superior”, a precizat prof. dr. Florin Bengean, gazda lansării. Printre cei prezenţi s-au numărat prof. drd Constantin Bogoșel, prof. drd Simion Bui, publicistul Ilarie Opriș, alături de primarul comunei Deda Lucreşia Cadar şi părintele paroh Vasile Burian din Lunca Bradului. “Iată că o seară minunată de iarnă adună oameni deosebiți aici la Reghin pentru a evoca lumea satului românesc, pentru a face cunoscute valorile sale. Este lăudabilă inițiativa autorilor de a realiza o monografie a comunei Lunca Bradului, lucru care se înscrie în bogata activitate culturală a Văii Mureşului Superior, a spiritualităţii şi tradiţiilor existente în acest loc. Dacă se găsesc oameni care să pună în valoare toate aceste lucruri, înseamnă că ne cunoaştem obligaţiile noastre de români, ne cunoaştem necesităţile dar mai ales datoria de a transmite generaţiilor viitoare lumea satului românesc, personalităţile, valorile şi frumuseţile ei”, a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda. La rândul său, părintele Vasile Burian a amintit momentul ridicării primei biserici din Lunca Bradului în urmă cu 200 de ani.“În acest an se împlinesc 200 de ani de când a fost ridicată vechea biserică de la Lunca Bradului, care ulterior a ars. Locul a fost marcat de regretatul părinte Dumnitru Bălăşcuţă printr-o placă de lemn care aducea la cunoştinţă că, în Lunca Bradului acum 200 de ani s-a ridicat prima biserică de lemn. Am evocat acest moment la data de 25 noiembrie când am avut resfinţirea bisericii din Lunca Bradului. Această placă care atestă cei 200 de ani se află în casa parohială, şi de fiecare dată când intru în bibliotecă şi dau cu ochii de ea îmi aduc aminte de anii grei prin care a trecut Lunca Bradului atunci când au ridicat această bisericuţă de lemn, o oază de spiritualitate unde şi-au plecat genunchii smeriţi toţi acei oameni pe care distinsele autoare ale monografiei le-au cuprins în cartea lor”, a spus părintele Vasile Burian. Despre munca la realizarea monografiei comunei Lunca Bradului au vorbit cele trei autoare, munca lor şi sprijinul oamenilor de suflet făcând posibilă apariţia lucrării care să ateste trecutul, prezentul dar mai ales viitorul comunei Lunca Bradului. “Sunt profesoară de istorie la Şcoala Gimnazială din Lunca Bradului, localitatea în care m-am născut , fapt pentru care am decis să descopăr trecutul acestei localităţi. Este bine să ne cunoaştem rădăcinile, să ştim de unde am plecat,dar mai ales încotr-o vrem să ne îndreptăm. Am avut ocazia să întâlnesc oameni minunaţi precum Andreea Petruţ şi mama sa Rusalina Petruţ care m-au ajutat foarte mult. Ele au căutat foarte multe date referitoare la folclorul localităţii Lunca Bradului. Monografia unei localităţi este foarte importantă, ea reprezintă un studiu foarte aprofundat a locului, arată trecutul istoric, este pus în valoare tot ce există în acea localitate, istorie, relief, industrie, cultură, practic tot ce aparţine unei localităţi. Pentru această monografie m-am inspirat în timpul facultăţii de la profesorul meu de istorie Călin Valentin Florea, care mi-a fost şi îndrumător la lucrarea de licenţă, dintr-o monografie făcută de tatăl său Valentin Florea, de asemenea profesr de istorie, despre localitatea Pogăceaua. Citind monografia respectivă am spus să facem şi la Lunca Bradului o monografie”, a spus Daniela Clinceag. “Monografia comunei Lunca Bradului m-a schimbat. Tot ce pot spune este că sunt un tânăr care nu ştie totul ce s-a întâmplat în trecut, dar, făcând aceste lucruri minunate am aflat cât de important este să avem persone care să te formeze ca şi viitor om pentru a trăi în această lume. Deşi suntem bulversaţi de ce se întâmplă în jurul nostru, uneori suntem loviţi cu pietre din anumite părţi, totuşi trebuie să avem credinţă în Dumnezeu, să credem în ceea ce vrem să facem, şi într-adevăr să realizăm. Noi am reuşit să punem pe hârtie gândurile dar şi strădania cu care, strămoşii noştri au pus pe picioare comuna Lunca Bradului”, a menţionat Andreea Petruţ. “Vreau să aduc mulţumiri tuturor colaboratorilor care ne-au ajutat să punem în pagină aceste lucruri preţioase ale comunei Lunca Bradului, în special domnului Ilarie Opriş, pentru cadoul oferit în vara acestui an, Monografia comunei Sângeorgiu de Mureş, lucrare care ne-a impulsionat să facem şi noi la Lunca Bradului o monografie a comunei. Nu în ultimul rând mulţumesc celor care ne-au sprijinit material fără de care această lucrare nu putea fi realizată”, a declarat Rusalina Petruţ, Lansarea a fost colorată plastic de florile transpuse pe pânză de Maria Mera, autoarea expoziției de pictură ”Flori pentru sărbători”. “Am vrut să colorez această lansare cu o expoziţie de pictură cu flori. Se apropie sărbătorile, iar ochii Creatorului privesc aceste sărbători și prin intermediul florilor. Prin gingășia și frumusețea lor am dorit să le reamintesc fiecăruia că în preajma sărbătorilor să fie un pic mai buni, mai înțelegători, într-o lume atât de nebună și plină de greutăți. Sper ca aceste flori să încânte ochii, inima și sufletul la toți privitorii”, a spus Maria Mera. Seara s-a încheiat cu un recital susţinut de Grupul Folcloric ”La poalele de Călimani” din Lunca Bradului”, care a reamintit celor prezenţi de farmecul de odinioară al sărbătorilor de iarnă.