“Telemeaua de Ibăneşti”, brandul Mirdatod care a cucerit Europa

Printre speakerii conferinţei “Transilvania Open 4 Business” organizată miercuri, 14 decembrie de revista economică Transilvania Business la Hotel Grand din Târgu-Mureş s-a numărat şi Aurel Nicu Bumb, reprezentantul SC Mirdatod Prod SRL din Ibanesti, care a prezentat povestea brandului “Telemeaua de Ibăneşti”, produs care în acest an a obţinut oficial recunoaşterea ca produs tradiţional românesc, în Uniunea Europeană. “Unitatea noastră de procesare cu sediul în Ibăneşti, comuna Gurghiu a început în anul 1994, cu 50 de litri de lapte, ajungând ca în momentul de faţă să procesăm 60.000 de litri de lapte. În anul 2007 am fost primii certificaţi în România cu produse tradiţionale. Avem 15 astfel de produse fabricate pe Valea Gurghiului ”, a precizat Aurel Nicu Bumb.

Un pas important în evoluţia societăţii Mirdatod a fost apropierea de producătorii de lapte locali, astfel că în prezent materia primă pentru lactatele Mirdatod este asigurată de peste 800 de producători de lapte. “Un rol important le-au avut şedinţele cu fermierii din zona Văii Gurghiului prin care am învăţat ce înseamnă producţia ecologică. Suntem în momentul de faţă precum un şofer care face parcări la milimetru, dar avem permisul de conducere. Acest permis de conducere reprezintă certificarea. În 2010 am reuşit să facem prima asociaţie din România de promovare a produselor tradiţionale, asociaţie format din trei comune unde avem 850 de producători de lapte. Un an mai târziu am început cu caietul de sarcini pentru produsului “Telemeaua de Ibăneşti” cu denumire de origine protejată la nivel european. În 2012 au venit cei de la Asociaţia de Acreditare din România (RENAR ) care ne-au certificat având la bază realitatea din teren. Am reuşit să certificăm ecologic în 2013 primul caşcaval cu care ne-am prezentat la cel mai tare târg de produse alimentare din Dubai unde am reprezentat Europa. La sfârşitul anului 2013 am primit denumirea de origine protejată la nivel naţional, pe Telemeaua de Ibăneşti”, a declarat reprezentantul Mirdatod

Până la recunoaşterea podusului Telemeaua de Ibăneşti ca şi produs tradiţional românesc recunoscut la nivel European, au existat şi voci care s-au opus, respectiv refuzul grecilor care nu au acceptat termenul de telemea. “În 2015 am fost contestaţi de colegii greci, pentru faptul că telemeaua vine de la un produs grecesc pe nume „telemes”. Într-un final am reuşit cu mare greu să reuşim certificarea produsului nostru, cu sprijinul actualului ministru Achim Irimescu, un om de nota zece. Am reuşit să demostrăm că telemeaua s-a fabricat la noi încă din 1118, de pe vremea dacilor şi romanilor, când ea era fabricată şi transportată pe mare sărată. Prin aceasta am reuşit să demonstrăm autenticitatea termenului de telemea. Aşa se face că în acest an, pe 13 martie am primit denumirea de origine protejată la nivel European, fiind primul produs din România cu denumire de origine protejată. Prin obţinerea acestui brand naţional şi european, suntem fericiţi că producătorii din zonă, cei 850 de producători de lapte îşi pot obţine banii la timp, fiind una dintre cele mai importante surse de venit la ţară.”, a punctat Aurel Nicu Bumb.