UDMR şi-a ales liderii de grupuri parlamentare

Korodi Attila va fi liderul deputatilor UDMR din Camera Deputatilor, iar Cseke Attila liderul grupului UDMR din Senat, ei fiind alesi in cadrul unei intalniri a noilor parlamentari ai Uniunii, potrivit unui comunicat al UDMR, citat de Agerpres.

Potrivit comunicatului, Korodi Attila si Cseke Attila au declarat ca formatiunea trece printr-un proces de schimb de generatii, de reinnoire a clasei de politicieni la toate nivelele de reprezentare, adaugand ca maghiarii din Transilvania au votat pentru aceasta noua generatie si in favoarea programului electoral reprezentat de noii parlamentari.

„Sarcina noului grup parlamentar este clara: elaborarea, in baza unor consultari si dezbateri, a proiectelor legislative cadru pentru realizarea obiectivelor cuprinse in programul UDMR si care sa contribuie la ideea ca maghiarii din Transilvania sa nu fie considerati cetateni de rangul doi ai acestei tari”, a subliniat Korodi Attila, citat in comunicat.