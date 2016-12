Copiii din Băla, vizitați de „Moș” Tecău

Între Moș Nicolae și Moș Crăciun, la Băla, vineri 16 decembrie, a poposit și „Moș” Tecău. Horia Tecău s-a întâlnit cu aproximativ 200 de elevi în Căminul Cultural din localitate. Pe lângă posibilitatea de a-l întâlni pe jucătorul de tenis, Asociația Curtea Veche, cu sprijinul Azotrans și Azomureș, le-a oferit elevilor 400 de volume din colecția „Cărțile copilăriei”. Copiii au primit și cartea autobiografică a lui Horia Tecău, „Viața în ritm de tenis”, publicată la Curtea Veche Publishing.

Cu o zi înainte, Tecău s-a întâlnit cu elevi din Tîrgu Mureș în sala de tenis a Universității de Medicină și Farmacie. La evenimentul care a debutat de la ora 19.00, au participat aproximativ 100 de copii, juniori care se antrenează în cadrul UMF. Horia Tecău le-a povestit cum a luat naștere cartea sa. A mărtusirist că a început să scrie încă din primii ani de antrenamente un jurnal care, de-a lungul timpului, l-a ajutat să-și îmbunătățească tehnica. Asociația Curtea Veche le-a oferit cărți elevilor prezenți la eveniment și seara s-a încheiat cu un schimb de mingi între Horia și o parte dintre copii, apoi a urmat o sesiune de autografe.

Horia Tecău, așteptat cu sufletul la gură de copiii din Băla

Vineri dimineață, aproximativ 200 de copii, l-au așteptat cu sufletul la gură pe Tecău, unul dintre cei mai importanți jucători de tenis români. Aceștia au fost dornici să-I pună întrebări și să îi ceară sfaturi. „Copiii au fost curioși să afle cum se antrenează, cum a fost experiența de la Rio, dar și cum a reușit să treacă peste momentele grele. Horia le-a explicat cât este de important să apeleze la ajutorul și îndrumarea antrenorilor și profesorilor, dar și să încerce mereu să strângă cât mai multe informații din cât mai multe domenii prin lectură”, ne-a povestit Augustina Mihaela Vasile, asistent dezvoltare de proiecte, Asociația Curtea Veche.

„Unul dintre copiii prezenți la eveniment ne-a spus la finalul întâlnirii că de-abia așteaptă să le ceară voie părinților să meargă împreună cu colegul de clasă, acasă, pentru a citi împreună cartea lui Horia pe care abia o primiseră”, a adăugat Augustina Mihaela Vasile.

Horia Tecău a declarat că s-a bucurat să joace tenis cu copiii in Tîrgu Mureș, să le povestească și să le ofere cartea lui. Jucătorul de tenis a mulțumit Asociatiei Curtea Veche pentru inițiativă și a felicitat Azomureș pentru susținerea proiectului. „În vizita pe care am avut-o în comuna Băla din județul Mureș am avut ocazia să le povestesc copiilor începuturile mele în tenis, ce am învățat prin sport și cât de mult te poate ajuta lectura să îți dezvolți un drum în viață și să îți îndeplinești un vis”, a spus Tecău.

„Evenimentul a fost perfect, chiar n-am visat niciodată la așa ceva. Sper că, așa cum a zis Horia Tecău că s-a inspirat din biografiile marilor sportiv, să inspire la rândul lui și să se apuce copiii de un sport, indiferent care”, a declarat Simona Militaru, profesoară de limba română. „A fost foarte interesant și pentru noi, nu numai pentru copii. Cu siguranță copiilor le-a plăcut și o să povestească despre ce s-a întâmplat aici”, a spus și învățătoarea Floricica Blaga.

(foto: facebook.com/AsociatiaCurteaVeche)