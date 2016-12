FOTO: Pompierii din Detașamentul Târgu-Mureș, cei mai iscuțiți bucătari

Sala Cercului Militar a Casei Armatei a găzduit marți, 20 decembrie cea de a VI-a ediție a concursului de gătit organizat de Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea” al județului Mureș, prilej cu care, s-au întrecut în arta culinară cinci detașamente de pompieri din județ, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Sărmașu, Târgu-Mureș și echipa ISU ”Horea” Mureș central. ”Nu pot decât să mă bucur că am am ajuns la cea de a șasea ediție a concursului de gătit din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș, S-a demonstrat încă o dată că, nu suntem buni doar la stins incendii sau în alte anumite situații de urgență, iată că suntem în măsură și să colindăm, să pregătim bucate de sărbători. De la an la an, competiția a ajuns la un nivel destul de ridicat. Faptul că suntem în ziua de Ignat dovedește faptul că, nimic nu e întâmplător la noi la pompieri, așa am făcut ca acest concurs să fie în această zi, și iată că s-a nimerit să fie foarte bine. Pentru echidistanță și transparență, juriul a fost format numai din persoane din afara instituției noastre. Niciodată nu am putut să-mi dau cu părerea la cei care urmează să câștige. Am considerat că așa este cel mai bine, iar juriul să fie din afară”, a precizat Generalul de Brigadă Dorin Oltean, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea” al județului Mureș.

”Toți sunt premianți”

Juriul, format din solistele de muzică populară Leontina Pop și Anca Branea, reprezentanți mass media și Traian Filip, bucătarul șef de Hotel Continental au stabilit câștigătorii, câștig de cauză având echipajul Detașamentului de Pomperi Târtgu-Mureș, urmat de Detașamentul de Pompieri Sighișoara și Detașamentul de Pompieri Târnăveni situați pe locul doi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș pe locul 3. Pe ultimele două locuri s-au situat Detașamentul de Pompieri Reghin și Detașamentul de Pompieri Sărmașu. ”Îmi este foarte greu să vorbesc despre câștigători, dar cineva trebuie să facă și treaba asta. În primul rând vreau să mulțumesc echipelor care, s-au prezentat mult bine decât data trecută. Se pare că nivelul acestui concurs crește de la an la an. Sunt poate cel mai în măsură să cunosc osteneala de care au dat echipajele, pentru a se putea prezenta la acest concurs. Le mulțumesc, succes pe mai departe, și mă bucur că duc mai departe tradiția românească adevărată. La acest concurs toată lumea a câștigat, toți sunt premianți, fiecare pleacă acasă cu ceva în plus. Dar fiind un concurs, trebuia să desemnăm un câștigător”, a precizat Traian Filip, bucărarul șef de la Hotel Continental.

Pe lângă oferta generoasă în produse culinare, concusrul a fost colorat muzical cu un recital de colinde susținut de corul ISU Mureș, de solistele Anca Branea și Leontina Pop, finalul fiind adus de o ”O ce veste minunată”, colind interpretat de toată suflarea prezentă la concurs.