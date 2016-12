FOTO, VIDEO: Proiect Erasmus de succes, la Şcoala Postliceală „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş

Biblioteca „Serafim Duicu” din incinta Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş a găzduit vineri, 16 decembrie, conferinţa de diseminare a rezultatelor primei mobilităţi din cadrul proiectului „Stagiu de formare a viitorilor asistenţi medicali generalişti pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu normele europene, Erasmus+, 2016-1-RO01-KA102-023513”, finanţat de Uniunea Europeană şi derulat de Şcoala Postliceală „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş în decursul anului şcolar 2016-2017.

„Conduită în urgenţe medico-chirurgicale”

În prezenţa unui public numeros, alcătuit din elevi, cadre didactice şi invitaţi speciali, coordonatoarea proiectului, Laura Cepoi, a făcut un scurt rezumat al acestuia, adresat unui număr de 20 de elevi din anul III, specialitatea Asistent Medical Generalist. „Una dintre priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este creşterea capacităţii de ocupare a forţei de muncă şi excluderea socială. În consecinţă, una dintre nevoile identificate de Şcoala Postliceală „Dimitrie Cantemir” este adaptarea ofertei educaţionale la nevoile pieţei muncii, care să corespundă intereselor pentru formare şi calificare. Având în vedere necesitatea şi oportunităţile pieţei muncii, pentru formarea asistentului medical, am considerat că nevoia aprofundării modulului „Conduită în urgenţe medico-chirurgicale” cuprinsă în curricula naţională este autentică”, a afirmat Laura Cepoi. „Împreună cu colegii mei Constantin Alexandrescu şi Simona Cistelecan am lucrat câteva luni la acest proiect, iar în luna ianuarie 2016 am depus candidatura pentru acţiunea cheie numărul 1 din cadrul programului Erasmus”, a adăugat Laura Cepoi.



Trei săptămâni de practică, în Italia

Utilitatea stagiului practic de trei săptămâni de la Spitalul Antony Cardarelli din Campobasso, Italia, a fost subliniată de cei 10 elevi participanţi la prima mobilitate, care s-au declarat încântaţi de experienţa italiană avută în perioada 13 noiembrie – 3 decembrie 2016. „Ne-am bucurat de încrederea celor de acolo. Ne-au întrebat: sunteţi infirmieri sau asistenţi? Asistenţi medicali. Bine, atunci ne ajutaţi. Şi s-au bazat pe ajutorul nostru”, a mărturisit elevul Eugen Bordea. „Sincer, a fost o experienţă de nota 20, iar care va avea oportunitatea să meargă, să profitaţi de ocazie pentru că e o experienţă unică”, a spus şi Georgiana Urseanu.

Felicitări din partea Inspectoratului Şcolar

La eveniment a participat şi Ioan Macarie, inspector şcolar pentru învăţământ profesional şi tehnic, învăţământ particular şi alternative educaţionale, care a transmis felicitări reprezentanţilor Şcolii Postliceale „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş pentru viziunea avută în legătură cu proiectul. „Am urmărit cu mare interes proiectul şi prin prisma faptului că prin funcţia pe care o deţin la Inspectoratul Şcolar mă ocup de învăţământul particular, respectiv de şcolile postliceale. Am constatat că acest proiect este unic şi este de apreciat că şcoala a reuşit să trimită 20 de studenţi în Italia, în contextul în care meseria de asistent medical este foarte căutată pe piaţa forţei de muncă”, a declarat Ioan Macarie.

Text şi foto: Alex TOTH