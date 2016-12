MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 23 : People in 3d-glasses watches film on October, 23 in Moscow, Russia. The number of supporting 3D-format cinema in Russia increased more than threefold for the year.

Măsuri în domeniul cinematografiei Guvernul a aprobat, recent, o serie de măsuri în domeniul cinematografiei, pentru a se asigura funcționarea și dinamizarea producției cinematografice, precum și accesul publicului la producții românești și europene. În acest sens, a fost completată și modificată legislația în vigoare în domeniul cinematografiei. Ordonanța de urgență de modificare a Legii cinematografiei prevede o serie de schimbări legate de modul de finanțare din Fondul cinematografic a producției cinematografice, prin transformarea creditului direct în sprijin financiar pentru producție și dezvoltare de proiect, modul de organizare a concursului de proiecte cinematografice și transparentizarea acestuia, asigurarea obligațiilor de reciprocitate la nivel european privind coproducțiile internaționale și sprijinirea educației audio-vizuale. “Mai multe măsuri privesc susținerea tinerilor creatori – o categorie dedicată de concurs pentru regizorii aflați la primul și al doilea lungmetraj, și o alta pentru filmele de micro-buget, ca și încurajarea distribuției de film românesc, prin mărirea procentului obligatoriu de proiecții cu astfel de producții în cinematografe. O altă serie de măsuri privește protejarea patrimoniului cinematografic național, printre altele, prin trecerea Arhivei Naționale de Filme din subordinea Centrului Național al Cinematografiei în subordinea Ministerului Culturii”, se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al Guvernului. De asemenea, ordonanța de urgență prevede asigurarea unor măsuri suplimentare pentru deblocarea procesului de preluare a sălilor și grădinilor de cinematograf de către autoritățile locale, în condițiile legii 303/2008, de la Regia Autonomă de Difuzare și Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm”, precum și prelungirea termenului-limită în care autoritățile locale au obligația de a revitaliza și moderniza sălile preluate, cu obligații suplimentare privind difuzarea constantă de film în spațiile preluate. Ministerul Culturii va detalia modificările cuprinse în acest act normativ într-un comunicat de presă ulterior. cinematografie Share