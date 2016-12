Recunoaștere internațională pentru o publicație științifică a UMF Târgu-Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) Târgu-Mureș a anunțat pe site-ul propriu că The Journal of Critical Care Medicine, publicație a UMF Târgu-Mureș indexată în Web of Science – ESCI Thomson Reuters, a fost acceptată începând cu 7 decembrie 2016 ca membru al Committee on Publication Ethics (COPE).

Conform UMF Târgu-Mureș, jurnalul cu apariție trimestrială publică articole supuse procesului de peer review din domeniul medicinii bolnavului critic: cercetări originale, prezentări de cazuri clinice și review. Următorul număr va apărea la sfârșitul lunii ianuarie 2017.