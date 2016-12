Cadou de Crăciun adus iubitorilor muzicii de Harry Tavitian

Pianistul Harry Tavitian revine în această seară la Târgu-Mureş pentru un nou concert, alături de colegul şi bunul său prieten, percuţionistul Cserey Csaba. Concerul va fi unul special, un frumos cadou de Crăciun adus iubitorilor jazzului de cei doi muzicieni, protagoniştii concertului “Christmas Jazz Night” din acestă seară, ora 20:00 din Jazz & Blues Club. Revenirea la Târgu-Mureş are și o încărcătură emoțională pentru Harry Tavitian , în urmă cu 27 de ani, fix pe 21 decembrie susținea un concert la Palatul Culturii din Târgu-Mureş. ”Revoluţia m-a prins în turneu. Pe 21 decembrie 1989 aveam concert la Palatul Culturii din Târgu Mureş. Pe când aranjam instrumentele în scenă, au început să se audă coloanele de manifestanţi care veneau spre Piaţă şi au apărut şi trupele. Puţin timp după aceea a început să se tragă. Mai târziu am reuşit cu greu să ajungem la gară. Am lăsat tobele şi contrabasul în grija şoferului autobuzului Teatrului din Oradea care ne organizase turneul şi le-am recuperat după câteva săptămâni. Aşa s-a terminat turneul nostru din decembrie 1989, cu un nou început pentru România. De la jazz, care înseamnă libertate interioară, la libertatea exterioară, de după 1989, cu bune şi cu rele. Am aniversat în Jazz & Blues Club 20 de ani de la Revoluție, cu un concert în duo cu Cserey Csaba, care îmi va fi alături și în această seară în Jazz & Blues Club”, afirmă Harry Tavitian.

”Suntem din ce în ce mai departe de adevăratul spirit al Crăciunului”

Concertul din această seară aduce spiritul Crăciunului, îmbrăcat în mantia muzicii, a jazzului, cu lucrări din colecția Béla Bartók dar și colinde românești și armenești. ”M-am hotarat de-abia în 2008 să scot un album de colinde, deși prelucrările de jazz după colinde mi-au fost totdeauna foarte dragi. În 1982, am organizat primul concert de Crăciun la Constanța, iar prima suită de colinde am făcut-o în 1983. În iernile întunecate dinainte de ’89 am încercat să aduc puțină bucurie în sufletele oamenilor prin concertele de Craciun, cum erau cele pe care le organizam la Constanța în seria ”Atelier de Improvizație” sau cum a fost suita de colinde din 1987 la Brașov, la trei săptămâni de la revolta muncitorilor (care începea cu „sculați, sculați boieri mari, sculați voi români plugari”). După 1989, am fost sufocați de colinde în perioada Crăciunului. Din păcate, sub presiunea comerțului, suntem din ce în ce mai departe de adevăratul spirit al Crăciunului. Am simțit că a venit timpul să reiau suitele de colinde, de această dată într-o perspectivă transculturală. În Cantata de Crăciun de pe CD-ul „Nasterea” se întâlnesc colinde (fie arhaice românești – unele din ele din colecția Béla Bartók – fie de tradiție bizantină, fie armenești) cu Negro-Spirituals afro-americane – una din formele muzicale primitive din care jazzul însuși s-a născut. În Concertul de Crăciun din această seară din ”Jazz” vom cânta această suită de colinde care, în cursul anilor a suferit anumite modificări. Pe parcursul timpului ea s-a metamorfozat, am mai renunţat la unele piese, am adăugat altele, la unele le-am mai modificat aranjamentul şi aşa mai departe. La concertul de la Târgu-Mureş în duo cuCserey Csaba vom cânta ultima variantă a acestei suite de colinde reunite sub titlul “Naşterea”. Vom avea la noi şi compact discul pentru cei care vor dori ca după concert să achiziţioneze albumul”, afirmă Harry Tavitian.