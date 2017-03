Demersuri pentru construirea unui Spital Regional de Urgență la Târgu-Mureș

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș, dr. Claudiu Puiac, a lansat o invitație miercuri, 14 decembrie, în cadrul conferinței Transilvania Open 4 Business 2017 – Ce vor investitorii români și străini în 2017”, oamenilor de afaceri din județul Mureș și din județele pe care le deservește SCJU Târgu-Mureș de a se implica, prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit, în construirea unui Spital Regional de Urgență.

Potrivit medicului Claudiu Puiac, urmând exemplul Fundației pentru SMURD, municipiul Târgu-Mureș ar putea avea totuși un Spital Regional de Urgență prin crearea, în prima fază, a unei fundații, chiar dacă proiectul Spitalului Regional de Urgență Târgu-Mureș „a fost îngropat de guvernul tehnocrat”, iar cele trei spitale regionale vor fi construite la Iași, Cluj-Napoca și Craiova cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

„Am pornit de la basmul lui Petre Ispirescu „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” pentru că în mod ideal un medic trebuie să fie interesat să asigure tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, însă aceasta este o utopie. Noi, medicii, trebuie să ameliorăm calitatea vieții și să înlesnim tinerețea și pentru a obține aceste lucruri avem nevoie de mijloace. Unde ne putem desfășura activitatea medicală pentru a asigura aceste performanțe ale actului medical? Într-un centru medical de excelență. Eu am susținut întotdeauna că brandul municipiului Târgu-Mureș este centrul medical Târgu-Mureș. În cei doi ani și jumătate de când sunt manager al SCJU Târgu-Mureș, am trăit drama împăratului care a promis fiului nenăscut că îi asigură tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte dacă vine pe lume când am participat la semnarea unui memorandum, în care am avut ca parteneri Primăria municipiului Târgu-Mureș, Consiliul Județean Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și Universitatea „Petru Maior” pentru crearea unui centru de excelență medicală la Târgu-Mureș. Din păcate, proiectul a eșuat din cauza unor obstacole economico-financiare și legislative și din cauza unor orgolii personale. Am mai trăit încă o dată drama împăratului și spitalul regional de urgență Târgu-Mureș a fost îngropat de acest așa numit guvern tehnocrat. Am luat aminte la ce s-a întâmplat cu Fundația pentru SMURD și m-am gândit că împreună cu comunitățile locale și cu mediul de afaceri să creăm o fundație, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere financiar și legislativ, un centru de excelență medicală la Târgu-Mureș. Oamenii de afaceri pot redirecționa 20% din impozitul pe profit la anumite fundații, dar nu mai mult de trei la mie din cifra de afaceri. Consider că oamenii de afaceri din Mureș și din județele pe care le deservește SCJU Târgu-Mureș vor face acest efort financiar pentru construirea unui spital regional”, a susținut dr. Claudiu Puiac.

Hub de cercetare și dezvoltare medicală

Dr. Claudiu Puiac a afirmat că este nevoie de două clădiri legate printr-o pasarelă de clădirea principală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. De asemenea, SCJU Târgu-Mureș, printr-un parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș, Universitatea„Petru Maior”, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant și Spitalul Clinic Județean Mureș, ar putea dezvolta un hub de cercetare și dezvoltare medicală.

„Nu este foarte greu și trebuie să ne ajutăm între noi, dacă nu ne ajută cei de la București. Degeaba ne plângem că se construiesc spitale regionale la Iași, la Cluj-Napoca și la Craiova. Eu zic că este momentul să ne ajutăm. Comunitățile locale reprezentate de cele opt consilii județene pe care le deservește SCJU Târgu-Mureș, împreună cu oamenii de afaceri, pot crea o fundație și pot construi un spital regional adevărat. Avem nevoie de două clădiri legate printr-o pasarelă de clădirea principală a SCJU Târgu-Mureș și putem transforma acest Spital Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș într-un Spital Regional de Urgență. Pe de altă parte, dacă dorim să construim un centru de excelență medicală, putem să transformăm Spitalul Clinic Județean Mureș într-un Spital Universitar, unde într-adevăr să se pregătească viitoarele cadre medicale. Putem construi un hub de cercetare și dezvoltare medicală, cu aportul Universității de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș și a Universității „Petru Maior”, a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, a Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant, a Spitalului Clinic Județean Mureș. Să ne gândim cum putem ajuta medicina din Târgu-Mureș, cum putem crea un centru de excelență medicală în Târgu-Mureș și așa vom da viață basmului lui Petre Ispirescu și vom asigura cel puțin pentru Târgu-Mureș viață medicală continuă”, a arătat managerul SCJU Târgu-Mureș.