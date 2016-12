FOTO: Eroii din decembrie 1989, între comemorare și divergențe

Eroii revoluției de la Târgu-Mureş au fost celebrați miercuri, 21 decembrie, la 27 de ani de la momentul în care, în centrul municipiului Târgu-Mureș erau curmate șase vieți omenești. Ceremonia de aducere aminte a fost organizată de Garnizoana Târgu-Mureș, în colaborare cu Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean Mureş și Primăria municipiului Târgu-Mureş, la Troița Eroilor Martiri din Piața Victoriei. După ceremonialul militar și religios au urmat depunerile de coroane și jerbe de flori la monumentul dedicat eroilor târgumureșeni din decembrie 1989 și discursul președintelui Asociației „21 Decembrie – Oraș Martir” Târgu-Mureș” Alpár-Benjamin Hamar. „Acum 27 de ani, noi cei din Târgu-Mureş am ieșit în stradă împotriva dictaturii comuniste în semn de solidaritate cu cei din Timișoara. Forțele de represiune au fost contra noastră, iar în seara de 21 decembrie 1989 au deschis focul. În Târgu-Mureș, avem șase morți, 21 de răniți prin împușcare, la care se adaugă mulți răniți, oameni bătuți crunt, respectiv 73 de persoane reținute. Pe 22 decembrie 1989, în cursul dimineții, orașul s-a regrupat iar lumea a cerut în stradă libertate. Adevărații luptători au câștigat libertatea noastră, au eliberat deținuții. Din păcate, după 27 de ani încă nu știm cine ne-a împușcat, cine a tras, nu știm cine se face vinovat de crimele care s-au petrecut. Din păcate, în cei 27 de ani noi, revoluționarii, ne-am diluat, între noi s-au infiltrat turmători, alții care au plătit pentru un certificat. Rog autoritățile, alături de populație, să ne ajute să scăpăm de acești oameni”, a precizat în discursul său Alpár-Benjamin Hamar.

Divergențe între revoluționari

Momentul festiv a scos la iveală divergențele dintre revoluționari, o parte dintre aceștia contestându-l pe președintele Asociației „21 Decembrie – Oraș Martir” Târgu-Mureș Alpár-Benjamin Hamar. Mai mult decât atât, în momentul discursului său, o parte din contestatatri i-au întors spatele lui Alpár-Benjamin Hamar. „Suntem o grupare din cadrul Asociației „21 Decembrie – Oraș Martir Târgu-Mureș”și am constatat că domnul Alpár-Benjamin Hamar nu-și face datoria ca și pereședinte de asociație. Nu a făcut niciun fel de adunare generală precum prevede legea asociațiilor. Practic, e o conducere dictatorială”, a precizat Crinișor Prunaș, luptător cu rol determinant, după cum s-a prezentat. Alpár-Benjamin Hamar a respins acuzațiile. „Eu am contestat impostorii din Mureș, anumite persoane care au plătit pentru certificatul de revoluționar. Și anul acesta au schimbat declarațiile din dosar, s-au promovat, câlcând peste cadavre pentru a profita de bani. Deși contestatarii spun că asociația nu are un președinte la ora actuală, vreau să le arăt contrariul, cu decizia judecătorească care specifică că sunt președintele Asociației „21 Decembrie – Oraș Martir Târgu-Mureș”. Ei au pierdut un proces definitiv, deci nu au nicio treabă cu asociația. În județul Mureș, sunt 280 de revoluționari, dintre care mai mult de 50 au probleme cu dosarul. În ce mă privește, eu nu am nicio problemă, sunt verificat de procuratură și parchet”, a precizat Alpár-Benjamin Hamar. Printre cei care au asistat la ceremonia dedicată eroilor din decembrie 1989 s-a numărat și Nistor Man, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, filiala Mureș. „Nu suntem noi de vină că anumiți așa-ziși revoluționari au dosare false. Sunt de vină cei care au studiat aceste lucruri. Nu există un dosar pentru vinovați. Am cerut cercetarea acelor evenimente și tragerea la răspunde a acelor vinovați. Dar noi, revoluționarii, suntem învingători. Nu învingătorul se ocupă de pedeapsă, ea este în seama justiției, a celor care cercetează aceste lucruri”, a spus Nistor Man.