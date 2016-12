FOTO, VIDEO: Prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi, rotarian „cu acte”

Decanul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi, a fost primit oficial în rândul membrilor Rotary Club Târgu-Mureş, cu ocazia unei întâlniri festive care a avut loc sâmbătă, 17 decembrie, în incinta Hotelului „Continental” din Târgu-Mureş.



Calităţi umane deosebite

Gazda ceremoniei a fost conf. dr. Mircea Suciu, preşedintele Rotary Club Târgu-Mureş pentru anul rotarian 2016-2017, care a subliniat calităţile profesionale şi umane deosebite ale noului intrat în marea familie a rotarienilor. „Domnul Ovidiu Cotoi este un bun prieten de-al meu. În primul rând, îmi este prieten, pe urmă putem să adăugăm şi calitatea de colaborator, fiind coleg la aceeaşi instituţie şi am făcut destul de multe lucruri frumoase împreună. Personal, împreună cu Cristi Boeriu şi alţi colegi de-ai noştri ne-am dat seama că cel puţin din punctul nostru de vedere îndeplineşte absolut toate calităţile pe care trebuie să le aibă nu neapărat un rotarian, ci un om”, a afirmat conf. dr. Mircea Suciu.

Aceleaşi calităţi deosebite au fost subliniate şi de dr. Cristian Boeriu, fost preşedinte al Rotary Club Târgu-Mureş, care a precizat că îl cunoaşte pe Ovidiu Cotoi de mai bine de două decenii, perioadă în care a confirmat aşteptările din toate punctele de vedere, atât personal cât şi profesional. „Îmi aduc aminte cu mare bucurie când Ovidiu a venit la pompieri, pentru că vroia să facă voluntariat la SMURD. Practic, de atunci ne cunoaştem şi am plăcerea să lucrăm împreună de câteva ori pe ambulanţă şi să ne privim cu ochii umezi unul la altul, pentru că sunt momente pe care nu o să le uităm niciodată. Ne-am reîntâlnit în facultate, după aceea pe alte poziţii, şi prin 2011-2012 eu eram decanul Facultăţii de Medicină, Ovidiu era şef de lucrări şi a venit la mine ca să discutăm nişte aspecte profesionale. Ne-am reîntâlnit de fapt atunci şi am avut o discuţie foarte plăcută, pentru ca astăzi Ovidiu să fie decanul Facultăţii de Medicină, profesor universitar şi eu subordonatul lui direct, ca director de departament. Am avut cu Ovidiu discuţii legate de ceea ce înseamnă Rotary acum vreo trei ani. Eu eram preşedintele clubului atunci şi am avut o discuţie cu el vis a vis de o invitaţie pe care i-am adresat-o, de a ni se alătura ca rotarian”, a mărturisit dr. Cristian Boeriu.

„Sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor”

În discursul său, prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi a mulţumit pentru onoarea de a face parte din familia rotariană şi a promis că se va implica în proiectele derulate în folosul comunităţii în cadrul Rotary Club Târgu-Mureş. „Sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor şi să fiu un membru de bază al acestei comunităţi şi al acestui club”, a menţionat decanul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş.

Text şi foto: Alex TOTH