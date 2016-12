FOTO, VIDEO: ”Naşterea” pe acorduri jazz, cu Harry Tavitian și Cserey Csaba

Pianistul Harry Tavitian alături de percuţionistul sătmărean Cserey Csaba, a poposit miercuri seara în Jazz & Blues Club cu prilejul unui nou concert în faţa publicului din Târgu-Mureş. Familiar cu locaţia, dar mai ales cu publicul din Târgu-Mureş, Harry Tavitian şi-a respectat şi de această dată crezul, acela de a cânta, dar mai ales de a transmite o stare publicului, binecuvântat miercuri seara cu un recital pe cinste. Concertul a fost unul mai mult decât special, spiritul Crăciunului fiind îmbrăcat în mantia muzicii, a jazzului, cu lucrări din colecția Béla Bartók dar și colinde românești și armenești. ”M-am hotărît de-abia în 2008 să scot un album de colinde, deși prelucrările de jazz după colinde mi-au fost totdeauna foarte dragi. În 1982, am organizat primul concert de Crăciun la Constanța, iar prima suită de colinde am făcut-o în 1983. În iernile întunecate dinainte de ’89 am încercat să aduc puțină bucurie în sufletele oamenilor prin concertele de Crăciun, cum erau cele pe care le organizam la Constanța în seria ”Atelier de Improvizație” sau cum a fost suita de colinde din 1987 la Brașov, la trei săptămâni de la revolta muncitorilor (care începea cu „sculați, sculați boieri mari, sculați voi români plugari”). După 1989, am fost sufocați de colinde în perioada Crăciunului. Din păcate, sub presiunea comerțului, suntem din ce în ce mai departe de adevăratul spirit al Crăciunului. Am simțit că a venit timpul să reiau suitele de colinde, de această dată într-o perspectivă transculturală În Cantata de Crăciun de pe CD-ul „Nasterea” se întâlnesc colinde, fie arhaice românești, unele din ele din colecția Béla Bartók, fie de tradiție bizantină, fie armenești, cu Negro-Spirituals afro-americane – una din formele muzicale primitive din care jazzul însuși s-a născut. ”, povesteşte Harry Tavitian. Zis şi făcut, dar mai ales cântat şi simţit la maxim de cei prezenţi, vrăjiţi parcă de cei doi artişti, momentele de magie la pian sau percuţie alternând la fiecare piesă, fără prea multe clipe de aşteptare până când pianul, vocea şi percuţia formau un întreg, născut pe loc şi dăruit cu generozitate publicului. Răspunsul acestuia față de cadoul muzical primit a fost unul pe măsură, dovadă fiind aplauzele de la final, care au prelungit seara cu încă câteva bucurii muzicale aduse de Harry Tavitian şi Cserey Csaba. Înainte de concert Harry Tavitian promitea o “naştere” pe loc, la faţa locului, a bucuriei muzicii, iar ce a ieşit miercuri seara dovedeşte din plin că artistul, nu doar că s-a ţinut de promisiune, dar a şi reuşit să reînvie acea stare de spirit de care ascultătorul de muzică are parte tot mai rar.

De la primele acorduri din “Iată vin colindătorii”, compoziţii culese de Béla Bartók în urmă cu un secol, la colindele armeneşti, şi nu în ultimul rând câteva bijuterii muzicale negro spiritual (”Go down, Moses” şi ”When the saints go marchin’ in”), Cantata de Crăciun din ”Jazz” a fost una pe măsura atmosferei adevărate de sărbători, aceea de a dărui un cadou celui drag, unul muzical în cazul de faţă, primit de public din partea celor doi muzicieni. Ar mai fi multe de spus, de clopoţeii care şi-au făcut loc printre instrumentele de pe scenă, de căciuliţa de Moş Crăciun a lui Cserey Csaba, de momentele de virtuozitate la pian şi percuţie sau despre prezenţa Părintelui Picu, dar astea le vom lăsa pe seama celor care au fost miercuri seara în Jazz & Blues Club, iar pentru ceilalţi, să sperăm la o revenire cât mai repede a celor doi muzicieni pe la Târgu-Mureş.