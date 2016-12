Prefectul Lucian Goga, mulțumit de colaborarea din 2016 cu instituțiile deconcentrate

Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a transmis joi, 22 decembrie, în cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Mureş din acest an, că anul 2016 a fost unul greu pentru Instituţia Prefectului – Județul Mureș, cu organizarea alegerilor locale și parlamentare, cu două situații de urgență – furtuna extrem de violentă din comuna Cuci, caracterizată de către localnici drept o tornadă, care a distrus acoperișurile a peste 300 de case, cât și ploile torențiale din municipiul Târnăveni, când au fost inundate peste 200 de case iar 16 adulți și 6 copii au fost evacuați din zonă în urma revărsării pârâului Botorca. Prefectul Lucian Goga s-a declarat mulțumit de colaborarea din acest cu instituțiile deconcentrate ale județului Mureș.

„A fost un an greu, cu două procese electorale, după alegerile din 5 iunie am început pregătirea pentru alegerile din 11 decembrie. Vreau să le mulțumesc tuturor șefilor de instituții pentru implicarea în organizarea acestor alegeri. Vă mulțumesc pentru întreaga activitate pe care ați desfășurat-o în instituţiile dumneavoastră. Am avut două situații de urgență, la Cuci și Târnăveni. Cred și susțin că în județul Mureș suntem o echipă și acest lucru a fost dovedit, nu au fost situații tensionate între instituţii sau între instituţii și Instituţia Prefectului. Am spus-o mereu că din colaborarea interumană bună iese și o colaborare interinstituțională extraordinar de bună. Vă urez Crăciun fericit și liniște în familii în aceste zile de sărbătoare. Am învățat, ieri, de la copiii care ne-au colindat la Instituţia Prefectului – Județul Mureș că este vremea să fim mai buni și să credem unii în alții în seara de Crăciun”, a transmis prefectul Lucian Goga.