Acțiune caritabilă în beneficiul unui băiețel, la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”

Cadrele didactice și elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu-Mureș au organizat, în această perioadă, o serie de activități tradiționale, menite să ajute copiii suferinzi și să rememoreze clipele frumoase petrecute în școală în decursul acestui an.

Astfel, pe parcursul a două săptămâni s-a desfășurat ediția a doua a acțiunii caritabile „Cad fulgi de nea și-n viața ta”, timp în care elevii și personalul școlii au avut posibilitatea de a dărui și de a fi generoși față de un caz special al unui băiețel în vârstă de 7 ani, care suferă de un handicap. Cazul băiețelului a fost supus atenției școlii de către prof. Cristina Matei, consilier educativ în cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”. În această campanie caritabilă, s-au implicat prof. Cristian Vulc, directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”, prof. Gabriel Grozav, directorul adjunct, prof. Cristina Matei, corpul profesoral al școlii și consiliul elevilor.

„Parcă lumea devine mai curată și liniștea din jur mai adâncă, parcă ceea ce e urât se estompează și calmul se așterne pe toate lucrurile și ființele. Poate de aceea acțiunea umanitară a lunii decembrie poartă numele „Cad fulgi de nea și-n viața ta”. Imaginea fulgilor albi pune în lumină partea bună a naturii umane și dorința noastră de a-i ajuta pe aceia care au nevoie și pe care viața îi pune față în față cu încercări grele. Pentru a ajuta un copilaș cu handicap sever, elevii liceului nostru și-au unit forțele la Târgul de Crăciun, ediția 2016, unde au fost coordonați de doamna consilier educativ Cristina Matei, și unde, din vânzarea de prăjituri și obiecte decorative, au strâns o sumă de bani consistentă pentru donație. Bani s-au mai donat zilnic și în urna mobilă pusă la dispoziție de direcțiunea liceului”, a afirmat prof. Monica Rusu.

Pentru a face un bilanț al activităților de peste an și pentru a rememora momentele frumoase, cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” și-au dat întâlnire la un restaurant din oraș, unde au sărbătorit sfârșitul de an împreună. „Într-o atmosferă plăcută, cadrele didactice ale Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” și-au dat întâlnire miercuri, 14 decembrie, pentru a face un bilanț al activităților de peste an. Evenimentul a oferit posibilitatea celor prezenți de a rememora clipele frumoase petrecute în școală în acest an, a rezultatelor muncii de calitate, a dăruirii cu care colectivul școlii se implică pentru bunul mers al activității de zi cu zi, astfel încât școala să reprezinte pentru toți o comunitate”, au transmis prof. Cristian Vulc și prof. Gabriel Grozav.