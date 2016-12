Andrada-Melitte Bunuș, aproape de sufletul elefanților pe tărâmuri thailandeze

Iată că jurnalul de călătorie “De la jurist la nomad digital” a ajuns la cel de-al treilea episod. După aromele bucătăriei thailandeze din episodul trecut, Andrada-Melitte Bunuș ne face cunoștință cu unul din simbolurile Thailandei, elefantul.

Într-o lume în care nu mulți mai pun preț pe animale, în Thailanda una dintre principalele probleme este scăderea numărului de elefanți de la an la an. Am multe cunoștințe care, după o călătorie în Țara Zâmbetelor s-au întors cu multe poze, călare pe elefanți. Nu mi s-a părut nimic normal și util în asta, așa că am vrut să aflu mai multe detalii despre acest turism care implică exploatarea de animale. Pentru asta, am căutat o companie care oferea excursii la tabăra de elefanți însă nu ofereau permisul la călărirea lor. Ei folosesc banii din vânzarea de bilete pentru a-i întreține. Spre exemplu, un elefant mănâncă aproximativ 100 de kilograme de banane pe zi. În cele patru ore pe care le-am petrecut aici, am avut ocazia să îi hrănim cu banane, să le facem băi cu nămol și să îi spălăm în râu. Am văzut ce ființe prietenoase și inteligente sunt animalele urecheate și cu cât entuziasm se comportă natural. La sfârșitul zilei, am încercat să trec pe la fiecare elefant și să mă uit atentă la picioarele lui, să caut urmă de abuz. Nu am găsit nimic suspect. Din păcate, în Thailanda destul de multe companii nu mai țin cont de nevoile elefanților, oferind servicii prin care exploatează animalele: le călăresc, le dresează sau îi învață trucuri. Știu că pentru mulți, toate activitățile astea înseamnă entuziasm dar să ne gândim puțin: cât din comportamentul ăsta este natural ? Dresarea animalului îl afectează nu doar fizic ci și psihic.

Ceea ce am învățat din toată experiența asta este:

1. Elefanții din Thailanda sunt un simbol național

Legenda spune că Maya, mama lui Buddha, a visat că un elefant care ținea o floare de lotus într-una din cele șase trompe ale sale i-a tăiat burta și a intrat în ea. Astfel, înțelepții au interpretat visul ca fiind evenimentul prin care Maya l-a născut pe Buddha. Așadar, elefentul alb care de fapt este gri, a fost considerat animal sacru.

2. Elefanții sunt în pericol!

Acum 100 și ceva de ani, în Thailanda mai trăiau aproximativ 100.000-150.000 de elefanți. Știi câți mai sunt azi ? În jur de 2000. Din păcate, una dintre cauzele care duce la descreșterea numărului lor este chiar modalitatea în care sunt ei exploatați pentru turiștii care vor să-i călărească, să-i vadă în două picioare sau să-i vadă făcând diferite trucuri. Pentru toate comportamentele astea nenaturale ale elefanților, se folosesc modalități brutale de dresare. De când sunt pui sunt furați de la mama lor și ținuți în cuști mici, fără să aibă posibilitatea să se miște. Atfel le este doborât psihicul de animal.

3. Elefanții nu uită niciodată

Cu alte cuvinte, elefantul rămâne cu trauma pe care o suferă în copilărie. Tocmai de asta au existat de multe ori cazuri când elfanții au ucis turiști sau au devenit sălbatici foarte repede.

4. Să nu susțin astfel de turism

Dacă vrei să călătorești în Thailanda și vrei să experimentezi o zi alături de elefanți, amintește-ți mereu: elefanții sălbatici nu se lasă călăriți. Punct. Toate companiile care încurajeaza astfel de activiăți, fac asta doar pentru bani, fără să le pese deloc de bietele animale cu trompă.

Te rog să te informezi despre compania cu care vrei să pleci. Alegerea îți aparține, fie că vrei să folosești animalele pe post de amuzament, rănindu-le, fie că alegi cealaltă variantă și ajuți la protejarea lor.

Andrada-Melitte Bunuș