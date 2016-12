Concertul de Crăciun al elevilor Liceului de Artă

Cei mai buni elevi din clasele I-VIII de la Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu-Mureș au susținut un tradițional concert de Crăciun miercuri, 21 decembrie, de la ora 16.00. Evenimentul a avut loc în Sala Festivă a liceului și a fost prezentat de profesoara Gyarmati Andrea Katalin.

„Au fost soliști copiii din clasele noastre I-IV, secțiunile pian și vioară, violoncel și chitară. Din clasele a V-a și a VI-a ați putut asculta câțiva elevi suflători de la corn, trombon și clarinet. Este un eveniment pe care îl organizăm în fiecare an în această perioadă din decembrie. În primăvară, vom avea concertul claselor V-VIII și apoi al claselor IX-XII la care vă așteptăm cu drag pe toți iubitorii de muzică”, ne-a transmis Aved Eva, director adjunct al Liceului Vocațional de Artă.

Au concertat 28 de elevi

Pe scenă au urcat, pe rând, 28 de elevi, fiecare având la dispoziție câteva minute pentru a încânta spectatorii. Aceștia au fost aleși dintre cei cu cele mai bune rezultatate la evaluările semestriale.

Cu mai multe sau mai puține emoții în fața spectatorilor au concertat elevii: Ilinca Rebeca Curcă (pian, clasa I), Molnár Kincső (vioară, clasa I), Veress Dorottya (pian, clasa I), Bartha Brigitta (vioară, clasa a II-a), Daniel Botnarenco (chitară, clasa a II-a), Ștefan Patriche (pian, clasa a IV-a), Kodó Szabolcs (trombon, clasa a VI-a), Ștefana Gorea (vioară, clasa a III-a), Gyarmati Gyopár (pian, clasa a II-a), Ana Cristina Cocoară (vioară, clasa a II-a), Fodor Rebeca (pian, clasa a II-a), Engel Soma (vioară, clasa a II-a), Gombocz Klára (pian, clasa a II-a), Bíró Bálint (trompetă, clasa a VI-a), Adelina Bucur (vioară, clasa a III-a), Maria Oltean (pian, clasa a II-a), Demeter Iszlai Dávid (vioară, clasa a II-a), Alexia Uilăcan (pian, clasa a IV-a), Szabó István Róbert (vioară, clasa a III-a), Bóta Péter Eszter (vioară, clasa a III-a), Maria Larisa Costin (pian, clasa a IV-a), Bitai Gergely (violoncel, clasa a IV-a), Mara Butuc (vioară, clasa a IV-a), Ajtai Mátyás (clarinet, clasa a VI-a), Zetes Sámuel (vioară, clasa a IV-a), Alina-Estera Curcă (corn, clasa a VI-a) și Domahidi Anna (vioară, clasa a IV-a).