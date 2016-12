Adevaratul Craciun Rock in Tg. Mures este o traditie locala inceputa de organizatorul de concerte, Rock DJ-ul Olimp Boros in 1998 cu un reusit „Spectacol Acustic de Craciun” cu participarea trupei Tornado in Teatrul Ariel. Au urmat mai apoi cateva editii pana in 2003, cand Olimp a plecat in strainatate ca si ghid de turism, iar aceste concerte au fost preluate sub titulatura „Rock X-Mas” de formatia locala Defender si chitaristul lor Imre Fulop.

Olimp a reluat traditia in propria organizare din 2011 cand i-a schimbat titulatura in „Eurock Christmas”, invitandu-i ca si Headlineri pe Szepultura / Hungarian Sepultura Tribute Band. Trupe ardelene talentate cum ar fi Hungry For Heaven, Vespera, Times of Need sau Guerrillas au fost printre formatiile cap-de-afis ale evenimentului in ultimii ani. Anul acesta pe langa trupele locale S.P.A.W.N., badClinton, Emberi Dolgok / Ossian Tribute, festivalul Eerock Christmas 2016 ii va avea ca si Headlineri pe Riot Monk, acest slot fiind oferit talentatei trupe baimarene drept Premiu Special de catre Olimp Boros si OLi! Management cu ocazia Finalei Nationale GBOB, care a avut loc pe 10 Decembrie la Brasov. Biletele in avans la pret de 20 Lei au fost puse deja in vanzare in Casa Berii Ursus si Traffic House, iar in ziua evenimentului, vineri, 23 decembrie, la Jazz & Blues Club din Targu Mures biletele vor costa 25 lei.

Mai multe detalii despre Eurock Christmas 2016 gasiti pe pagina oficial a evenimentului:

Eurock Christmas 2016