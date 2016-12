A lovit Binomul în creştet. Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, discurs fulminant după realegerea în funcţie

Au fost zece minute crancene, in Parlamentul Romaniei, pentru institutiile care detin puterea absoluta de a intercepta si de a incatusa pe cine si cand vor ele.

Cu 87 de voturi „pentru” si 40 „impotriva”, copresedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu (foto) a fost reales, miercuri 21 decembrie 2016, la conducerea Senatului.

Dupa votul de incredere, Tariceanu a sustinut un discurs exploziv in care a clamat nevoia de schimbare criticand vehement derapajele sistemului de forta.

Intr-o adevarata lectie despre democratie, normalitate si legitimitate, Tariceanu a atins puncte nevralgice ale Serviciului Roman de Informatii, condus de Eduard Hellvig si Florian Coldea. Presedintele reales al Senatului a subliniat necesitatea unui real control parlamentar asupra SRI, control care pana acum, asa cum bine stim, a lipsit cu desavarsire sub mandatul senatorului PSD Georgian Pop:

„Parlamentul trebuie sa isi exercite un rol activ de control al institutiilor de forta. Conducerile acestor institutii nu sunt alese democratic, dupa cum stiti, si functionarea lor este, de multe ori, prin natura rolului pe care si-l asuma, netransparenta. Este o vorba pe care o cunoasteti: Puterea corupe, iar puterea absoluta, corupe absolut. Am vazut in ultimii ani, cum unele institutii de forta au actionat ca si cum puterea lor nu are limite. Trebuie sa constat, din pacate, rolul decorativ in ultimii 4 ani al unor comisii parlamentare de control al institutiilor de forta. Acest lucru trebuie sa se schimbe, iar Parlamentul nu mai trebuie sa fie timorat in a-si exercita rolul pe care il are”.

Un alt punct extrem de sensibil abordat de Tariceanu in continuare a vizat legislatia in materia reglementarii activitatii ANIC: „Inclusiv din punct de vedere legislativ, Parlamentul trebuie sa isi asume reglementarea mai stricta a acestor activitati, a acestor institutii si scoaterea la lumina a unor activitati pe care acestea le desfasoara. Inclusiv prin legi cum este cea privind infiintarea unei Autoritati Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor”.

Prezentam in continuare integral discursul lui Calin Popescu Tariceanu:

„Doamnelor si domnilor senatori,

Va multumescu foarte mult pentru votul de incredere pe care mi l-ati acordat in aceasta functie extrem de onoranta.

Vreau sa va urez bine ati venit, si unora dintre dumneavoastra, bine ati revenit in Senat. Fiecare dintre Dumneavoastra sunteti aici pentru ca romanii v-au votat, iar acest vot va responsabilizeaza. Romanii isi pun speranta in noi si vreau sa nu le dezamagim increderea.

Au fost multi care au descifrat in fel si chip votul din 11 decembrie. Dincolo de interpretari partizane, votul din 11 decembrie a fost un vot pentru normalitate. A fost un vot din partea a milioane de romani care simt ca nu beneficiaza de pe urma cresterii economice. A fost un vot din partea romanilor care vor ca drepturile si libertatile lor sa fie respectate. Este rolul nostru sa actionam pentru a ne duce la buna indeplinire mandatul cu care am fost alesi.

Parlamentul este institutia suprema intr-o democratie pentru ca este rezultatul vointei romanilor, exprimata la vot. Trebuie sa reamintim tuturor ca puterea vine de la popor. Este o lectie pe care toate institutiile din Romania trebuie sa o stie si sa o respecte, mai ales acele institutii care sunt in afara controlului civil, cu exceptia celui exercitat prin Parlament.

Doamnelor si domnilor,

Departe de mine gandul de a face astazi o lectie despre democratie sau despre drepturile si libertatile cetatenilor. Sunt convins ca le stiti la fel de bine ca si mine. Cred, insa, ca sunt altii care le-au uitat si care ne asculta astazi. Si pe acestia ii invit sa ia aminte.

Elementul de baza al oricarei democratii liberale este Parlamentul, iar un Parlament puternic nu poate reprezenta decat un lucru benefic pentru Romania. Daca ne dorim mai multa democratie, trebuie sa avem un Parlament activ in a-si exercita rolul sau constitutional.

Ne aflam in fata unui moment decisiv pentru Romania si pentru viitorul tarii noastre. Este momentul in care decidem daca Romania este un stat suveran, in care deciziile importante se iau in tara de cei pe care romanii ii aleg. Sau daca este un stat de mana doua, in care deciziile sunt dictate de altii si executate de oameni numiti si nu alesi. Trebuie sa revenim la normalitatea unei democratii liberale, in care Guvernul este politic, adica ales prin votul parlamentarilor si respectand evident vointa poporului manifestata de la alegeri.

Este momentul in care decidem daca Parlamentul Romaniei isi asuma rolul constitutional si este o institutie puternica. Sau este o institutie controlata mai degraba cu un rol decorativ.

Primul pas este peste cateva zile, cand Parlamentul va fi chemat sa puna capat unei stari de anormalitate in orice democratie, perioada in care dupa cum bine stiti am avut un guvern tehnocrat. Din pacate, 2016 a fost un an pierdut, pe care trebuie sa il recastigam in 2017.

Stau astazi in fata dumneavoastra pentru a va cere sa dam impreuna raspunsurile de care Romania are nevoie si pentru care romanii ne-au ales.

Votul dat de romani pe 11 decembrie ne ofera o legitimitate reinnoita pentru a da aceste raspunsuri. Un nou Parlament cu legitimitatea reconfirmata este un lucru esential pentru orice stat de drept, pentru orice democratie.

Doamnelor si domnilor,

Un principiu fundamental al democratiei va trebui sa fie reconfirmat in noua legislatura si anume controlul si echilibrul reciproc al puterilor in stat. Parlamentul raspunde in fata romanilor, in fata celor care i-au acordat votul de incredere. Controlul asupra Legislativului este exercitat asadar de catre adevaratii ‘stapani’ ai Romaniei, si nu de conducatori vremelnici ai anumitor institutii.

Parlamentul trebuie sa isi asume de asemenea rolul de principal legiuitor.

Parlamentul nu este o multinationala si nu functioneaza in logica unei multinationale. Parlamentarii nu au sefi si nu au mandat imperativ. Parlamentarii raspund doar in fata romanilor. Trebuie iesit din acea logica a cantitatii, o logica regretabila, conform careia parlamentarul este eficient doar daca propune si voteaza cat mai multe legi. Din contra, problema este ca avem prea multe legi, si legi neclare. Trebuie sa realizam un proces de simplificare a cadrului legislativ.

In al doilea rand, adoptarea legilor este atributul Parlamentului, si nu al Guvernului. Sper sa nu mai avem situatii cum sunt cele in care Guvernul modifica in ascuns si peste noapte legi esentiale in orice democratie, cum a fost cazul Codurilor. Daca apar aceste situatii, parerea mea este ca Parlamentul trebuie sa cenzureze Guvernul.

Parlamentul adopta legile, fie ca vorbim despre domeniul economic, social sau cel al justitiei. Guvernul si celelalte institutii ale statului pun in aplicare aceste legi. Este un principiu de baza al democratiei, pe care am impresia ca multi l-au scapat din vedere in ultimii ani.

De asemenea, Parlamentul trebuie sa isi asume rolul de a proteja drepturile si libertatile cetatenilor. Din pacate, in ultimii ani am constatat ca drepturile si libertatile cetatenilor au fost incalcate. Suntem intr-un punct in care exceptiile tind sa devina un fapt normal, la ordinea zilei. Cred ca Parlamentul nu poate sa fie spectator la aceste excese.

Este adevarat ca in mandatul trecut, de prea multe ori, o mare parte a parlamentarilor a tacut. De multe ori, din teama. Acest lucru trebuie sa se schimbe. Faptul ca avem un nou mandat din partea romanilor ne ofera legitimitatea de a actiona.

In acelasi timp, Parlamentul trebuie sa isi exercite un rol activ de control al institutiilor de forta. Conducerile acestor institutii nu sunt alese democratic, dupa cum stiti, si functionarea lor este, de multe ori, prin natura rolului pe care si-l asuma, netransparenta. Este o vorba pe care o cunoasteti: Puterea corupe, iar puterea absoluta, corupe absolut. Am vazut in ultimii ani, cum unele institutii de forta au actionat ca si cum puterea lor nu are limite.

Trebuie sa constat, din pacate, rolul decorativ in ultimii 4 ani al unor comisii parlamentare de control al institutiilor de forta. Acest lucru trebuie sa se schimbe, iar Parlamentul nu mai trebuie sa fie timorat in a-si exercita rolul pe care il are.

Inclusiv din punct de vedere legislativ, Parlamentul trebuie sa isi asume reglementarea mai stricta a acestor activitati, a acestor institutii si scoaterea la lumina a unor activitati pe care acestea le desfasoara. Inclusiv prin legi cum este cea privind infiintarea unei Autoritati Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor.

Cred ca este momentul ca institutiile din Romania sa asculte de votul romanilor dat pe 11 decembrie, in loc sa le asculte convorbirile telefonice. Ar fi un semn ca Romania merge pe drumul cel bun.

Doamnelor si domnilor,

Ne aflam la capatul unei campanii in cadrul careia s-au accentuat conflicte, au fost aruncate acuzatii in spatiul public. Aceasta perioada a trecut, iar acum trebuie sa intelegem cu totii ca avem un obiectiv comun: acela de a lucra in interesul romanilor, al celor care ne-au ales. Asadar, fac un apel la dumneavoastra sa punem capat razboiului politic si tuturor practicilor specifice campaniei electorale si sa incepem sa depunem toate eforturile pentru binele romanilor. Va indemn sa va luati in serios mandatul pe care vi l-au acordat cetatenii si sa aparati interesele acestora. Trebuie sa redam Parlamentului rolul sau, pentru ca doar asa vom respecta votul pe care romanii ni l-au dat pe 11 decembrie.

Va multumesc foarte mult!”.

(Sursa: www.luju.ro)