Și moșul dă la coș la ACS Gladius Târgu-Mureș

La sfârșitul săptămânii trecute, clubul mureșean de baschet ACS Gladius Târgu-Mureș a organizat ediția 2016 a evenimentului care marchează sfarșitul de an intitulat “Și moșul dă la coș.”

Într-o atmosferă de sărbătoare, Moș Crăciun a împărțit cadouri celor peste 150 de sportivi legitimați la club și a adus o serie de surprize participanților la eveniment. Evenimentul a debutat cu o demonstrație de baschet și un concurs de slam-dunk-uri susținute de componenții echipei de baschet BC Mureș, Alin Borșa și Goran Gajovici. O surpriză plăcută și apreciată de asistență a fost prezența majoretelor de la Optim Prin Kont Andra, care au încălzit atmosfera înainte și după concursul de aruncari la coș dedicat părinților. “ACS Gladius Târgu-Mureș a avut un nou an fructuos ca și rezultate obținute și ne bucurăm că sutele de ore de antrenament se reflectă în meciurile care le am disputat. Avem doi componenți ai lotului naţional U15, Kurcsi Norbert și Ștefan Raul și sperăm ca din pepiniera proprie să promovam spre loturile naționale cât mai mulți sportivi în viitorul apropiat. Felicităm staff-ul tehnic pentru munca și dedicarea de care au dat dovadă de-a lungul anului, Bogdan Pușcaș, Pora Florina, Bereczki Andrea, Baki Szilard, și le urăm multa pofta de muncă în anul ce vine. Mulțumim părinților pentru sprijin și înțelegere și tuturor celor care sunt lângă noi și înteleg spiritul acestui club, Primăria Târgu-Mureş, Plasmaterm SA, VDG Security, Balint Trans SRL.

Continuăm selecția pentru grupele de fetițe și băieți și vă așteptăm să faceți parte dintr-un club care formează oameni, caractere și sportivi adevărați. Pentru grupele de baschet, detalii pot fi obţinute la numerele de telefon 0743-982.331, 0727-348.373, 0726-131.366, 0754-480.020. Vă urăm sărbători fericite, sănătate și un an mai prosper! A team above all, above all a team!”, a precizat vicepreședintele clubului și antrenorul principal Vlad Pora.