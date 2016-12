Ioana Șulea, mureșeanca adulată de români, aproape neglijată acasă

În urmă cu doar câteva zile, târgumureșeanca Ioana Șulea a câștigat în Republica Dominicană titlul suprem (Campionatul Mondial) la categoria Bikini fitness juniori +166 cm. Această performanță a sportivei legitimate la Clubul Sportiv Universitar Târgu-Mureș, pregătită de Sebastian Popovici și Dumitru Cheteleș a fost obținută sâmbăta trecută. Abia revenită acasă, mureșeanca a s-a aflat printre laureații ediției 2016 a Galei Sportului Mureșean. S-a clasat pe locul V, după practicantele de arte marțiale Székely Ildiko (CS Sakura Târgu-Mureș), Andrea Apostolache Kiss (CS Mureșul Târgu-Mureș), înotătoarea Clubului Sportiv Școlar Târgu-Mureș Fangli Henrieta, Varo Norbert, de la CS Gombos Martial Art, la fotbal tenis. Clasamentele sunt întocmite pe anumite criterii (valoarea performanțelor, sporturi olimpice), dar de fiecare dată sunt sportivi sau conducători de club care contestă decizia celor care întocmesc aceste clasamente. Ioana Șulea nu a intrat la categoria Juniori, ci a fost clasificată într-o ierarhie superioară, la seniori. Mureșeanca a intrat totuși în vizorul posturilor de televiziune centrale. Astfel, proaspăta campioană mondială s-a aflat luni în direct printre invitații a două posturi de televiziune din București.

Ioana Șulea: „Fără dragoste pentru ceea ce faci, șansele de reușită sunt mici”

La emisiunea „La Măruță” de pe postul ProTV, Ioana a fost în centrul atenției, într-o emisiune în care au fost prezente patru generații: alături de cel mai vârstnic angajat al României (la 99 de ani), o persoană de vârstă mijlocie, dar și o fetiță. „A fost o zi de neuitat, cu experiențe inedite pentru mine. Surpriza a fost mai mare pentru mine pentru că la Pro TV am fost ținută în platou pe toată durata emisiunii. Cu cei de la Kanal D am făcut filmări pe stradă, am fost asaltată din toate părțile, toată lumea m-a felicitat, m-am simțit peste așteptările mele. Am fost foarte bine primită peste tot și mă bucur că am fost promovată în emisiuni cu mare audiență la nivel național”, și-a exprimat Ioana impresiile după „periplul pe sticlă”.

Sportiva mureșeană care a ridicat cu mândrie tricolorul, reprezentând Târgu-Mureșul oferă totodată o lecție multor alți sportivi „profesioniști”. „Pentru a ajunge la rezultate la cel mai înalt nivel ai nevoie de dăruire. Eu am reușit acest lucru fără să mă gândesc la bani. Dacă partea materială este prioritară, șansele de reușită sunt mult mai mici, trebuie să faci ceea ce faci cu drag, altfel nimic nu are valoare”, a adăugat campioana mondială.

Foto: captură Pro TV