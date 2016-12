VIDEO: Un magician mureşean, pe scenă la „Britain’s Got Talent”. Yanni: „Mă pregătesc cu ceva ce nu s-a mai văzut la televizor!”

Magicianul târgumureşean Yanni a participat, în urmă cu doar câteva zile, la Londra, la o dublă audiţie organizată în cadrul emisiunii-concurs „Britain’s Got Talent”, la finalul căreia s-a calificat pentru faza următoare a celui mai urmărit show de televiziune din Marea Britanie, care va avea loc în luna februarie a anului viitor.

„Sper să ajung în finală”

În vârstă de 35 de ani, Yanni a devenit, prin talent şi muncă asiduă, un nume respectat în breasla magicienilor din Europa, fiind angajat de şapte ani al Tiki Beach Benidorm, cea mai mare reţea de pub-uri din Spania. „M-am înscris în show ca răspuns la sfaturile şi îndemnurile primite de la foarte multe persoane care m-au văzut evoluând în ultimii şapte ani”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, magicianul originar din Târgu-Mureş.

Cele două audiţii au fost bogate în emoţii pentru Yanni, care promite că va pregăti numere de excepţie pentru evoluţia sa din cadrul emisiunii „Britain’s Got Talent”. „Evoluţiile din timpul audiţiilor au fost încărcate de emoţii, dar am rămas sigur pe mine. Rămân în continuare sigur pe mine şi mai departe va depinde de juraţi. Ceea ce depinde de mine voi face. Mă pregătesc cu ceva ce nu s-a mai văzut la televizor şi sper să ajung în finală”, a promis Yanni, primul magician din România care a trecut de cele două audiţii de la „Britain’s Got Talent”.

„Sunt mândru că pot face prin munca mea mulţi oameni fericiţi”

Cele mai mari satisfacţii ale lui Yanni nu sunt, cum mulţi ar fi tentaţi să creadă, banii sau celebritatea, ci oferirea unor momente de neuitat, unice, publicului său. „Pentru mine, magia înseamnă tot. Sunt mândru că pot face prin munca mea mulţi oameni fericiţi. Este şi o expresie în limba engleză, You don’t get into magic… Magic gets into you. Nu ajungi tu în magie, ci magia se dezvoltă în tine… Pentru târgumureşeni am un mesaj, să fie mândri că un mureşean, un român de-al lor, a ajuns la „Britain’s Got Talent”, a spus, cu modestia care îl caracterizează, magicianul plecat din Târgu-Mureş să cucerească scenele Europei cu trucurile sale.

În urmă cu trei ani, Yanni a poposit în redacţia cotidianului Zi de Zi, prilej cu care a prezentat câteva numere memorabile, dovezi ale talentului său incontestabil.

Cele două demonstraţii pot fi vizualizate aici:

şi

A consemnat Alex TOTH