Lecţia antreprenorului Emanoil Viciu la conferința Transilvania Business

La 59 de ani, Emanoil Viciu, s-a retras din managementul Teraplast Grup Bistrița, rămânând doar acționar. Nu a fost însă vorba de pensionare, ci mai degrabă de căutarea unui nou drum. Lecția de viață și profesie a lui Emanoil Viciu, prezentată la Conferința “Ce vor investitorii români și străini în 2017”, organizată de echipa Transilvania Business, în 14 decembrie, la Hotel Grand, poate fi urmată de orice antreprenor care e la început de drum sau care a rătăcit drumul.

Emanoil Viciu, antreprenor, acţionar Teraplast Grup, a început să dezvolte compania începând cu 1990, când firma bistrițeană avea o cifră de afaceri de 1,5 milioane de dolari. Respectând ferm câteva principii, a transformat producătorul de țevi și produse mase plastice într-un business care a trecut de 80 de milioane de euro în 10-15 ani de dezvoltare.

“În afaceri, dacă nu respecţi unul din principiile de bază, “dacă nu creşti, pleacă”, atunci rişti ca încet-încet afacerea ta să moară sau să stagneze, să devină banală. Plecând de la acest principiu, tot timpul am mers pe ideea creşterii, pe ideea performanţei. În ‘92 am făcut a doua firmă mixtă, de tip SA, din România, cu o firmă din Ungaria atunci, mai performantă decât noi, de la care am absorbit o parte din tehnologie, şi care ne-a ajutat în primul salt pe care l-a făcut Teraplast din punct de vedere al conceptului de tehnologie nouă. Bineînţeles că numai după doi ani depăşisem deja firma din Ungaria, eram mult deasupra lor şi devenisem, de fapt, noi exportatori de tehnologie”, a punctat Emanoil Viciu primul pas.

Achiziția unei fabrici în Italia

În 1995, riscând, însă respectând același principiu de creștere, Teraplast a cumpărat o fabrică din Italia, cu un credit de 2,5 milioane de euro. “Noi nu aveam în toate buzunarele noastre nici 500.000. A fost o provocare, am slăbit 5 kilograme la semnarea contractului într-o săptămână, dar a fost şi o reuşită, pentru că am devenit cei mai mari producători de țevi și produse de mase plastice din ţară de la acea dată. Siemens, când a venit în România, ne-a dat un contract pe 3 ani, astfel încât în 3 ani am plătit fabrica şi am devenit proprietari pe cea mai mare fabrică de ţevi și produse mase plastice din țară. Cred că acesta a fost pasul decisiv, provocarea, curajul, nebunia de a cumpăra o fabrică de afară”, a sintetizat antreprenorul cel de-al doilea pas în dezvoltarea companiei.

Deși ideea era ca producția să fie realizată în Italia, din cauza conflictelor cu sindicatele, fabrica din Italia a fost demontată și adusă în țară. În doar 6 luni, fabrica a fost demontată, utilajele transportate cu 60 de tiruri și remontate în România.

Asocierea cu Gaz de France

A mai urmat un pas, cel de-al treilea mare pas în devenirea companiei. În 1996, Teraplast, la vremea aceea cu o cifră de afaceri în jur de 7 milioane de dolari, s-a asociat cu Gaz de France, o companie care are împreună cu Suez Gaz are o cifră de afaceri de aproape jumătate din PIB-ul României.

“Această asociere a fost egală. Ne-am asociat cu Gaz de France, Rompetrol, Socomo-Socotub și noi, în părți egale, fiecare a pus banii jos. A fost una dintre asocierile cele mai productive, pentru că în momentul acela ne-am câștigat un nume pe piața europeană. Oriunde mergeai pe piața europeană și spuneai că ești asociat cu Gaz de France, ți se deschideau ușile pentru că era acea cutumă că Gaz de France nu se asociază cu oricine”, a rememorat Emanoil Viciu.

Teraplast a câștigat astfel notorietate, respectiv a putut să dezvolte afacerea, luând credite de la Deutsche Bank, Creditanstalt, cu dobânzi foarte mici, într-o vreme când, în România, împrumuturile se contractau cu dobânzi foarte mari.

Atunci s-a mai întâmplat ceva, a survenit o schimbare în conceptul de dezvoltare. “Am plecat de la ideea să nu ne mai dezvoltăm cu utilaje și tehnologii de mână a doua, ci să ne dezvoltăm cu tehnologii de ultima oră, produse de primii trei producători din lume. Rezultatele au fost foarte, foarte bune”, a subliniat acționarul Teraplast.

Personal, pentru Emanoil Viciu, colaborarea cu Gaz de France a însemnat învățarea unui nou mod de abordare a dezvoltării economice.

Iar pariul cu tehnologia de ultimă oră a fost câștigat. În 2004, la Târgul de la Dusseldorf, organizat din 3 în 3 ani și care este cel mai mare din lume, exista un utilaj pe care scria comandat de Teraplast, care era noutate la nivel mondial.

“Viteza cu care se dezvoltă tehnologia este atât de mare, încât, dacă nu mergi la ultima tehnologie, riști să rămâi întotdeauna în urma celorlalți”, a mai precizat Emanoil Viciu.

O afacere pleacă de la principii

Pentru a ajunge la perfomanțele amintite deja, managementul Teraplast a plecat, cum deja spuneam, de la un mănunchi de principii. Sintetic, Emanoil Viciu le-a prezentat pe primele trei astfel: „If you don’t grow, you go”, adică te dezvolți tot timpul, apoi “Te dezvolți cu tehnologie de ultimă oră”, iar ultimul “Să ai grijă de oameni și să îi duci la performanță”.

Însă nu au fost singurele. Emanoil Viciu a mai amintit că atunci când dorești să faci ceva, să dezvolți ceva, tu ești prima persoană care trebuie să crezi cu adevărat în acea idee. Apoi pentru că nu poți să pui în practică singur o idee, trebuie să îți creezi echipa și să îi convingi să creadă și ei în acea afacere.

“Din moment ce ai reușit să faci acești pași, problema banilor este o problemă secundară”, mai crede acesta.

Crearea poveștii, unde vrei să o duci în 5-10 ani, este un alt principiu amintit de acționarul Teraplast. Astfel, compania a reușit să concureze cu cei mai mari producători din lume, unii care au încercat chiar să dezvolte afaceri în România, fără succes.

Puterea este direct proporțională cu adevărul, a fost ultimul principiu – unul cu rezonanță și de inspirație biblică – enunțat de speaker.

“Dumnezeu este Creatorul suprem și cel care deține puterea supremă pentru că deține adevărul suprem. Pe pământ, acest lucru înseamnă că, dacă accepți compromisuri, dacă accepți să te compromiți în afaceri cu tot felul de situații destul de dificile, uneori îndoielnice, puterea nu mai este la tine, puterea este la cel cu care ai făcut compromisul, înseamnă disoluția puterii, noi vedem astăzi că statul român este într-o disoluție a puterii pentru că sunt foarte multe compromisuri în statul român. Pentru noi acest principiu a fost sfânt, nu am dat niciodată mită, nu am dat niciodată bani la nimeni și nu am lucrat niciodată la negru, pentru că atunci când lucrezi la negru, nu mai ai controlul asupra intrărilor, asupra costurilor, asupra ieșirilor și asupra cheltuielilor”, a spus Emanoil Viciu.

Pe un alt drum

După retragerea de la conducerea Teraplast, pentru Emanoil Viciu au început căutările. Așa se face că trei luni de zile a încercat să ofere consultanță managerială, dar a realizat că nu i se potrivește și a renunțat. A înființat atunci o firmă de investiții și management care astăzi are o cifră de afaceri de 7 milioane de euro, cu cinci angajați.

“Compania investește în mai multe domenii, dar investiția mea de suflet este în domeniul design-ului. Fiica mea, fiind designer, am convins-o să vină de la Londra acasă, pentru că făcuse la Londra o parte din școală. I-am spus: haide acasă și vei veni la Londra când vei avea performanță, când vei avea un nume și nu vei lucra la Londra ca slugă, ci ca stăpân. Am învățat acest lucru de la partenerul meu din Ungaria, de la prima asociere, care mi-a spus: Viciule, dacă vii aici, la noi, la întâlnirile cu oamenii de afaceri și te comporți ca o slugă, vei mânca la masa slugilor. Tu trebuie să te comporți ca un stăpân și vei mânca la masa stăpânilor”, a spus antreprenorul, subliniind că acest principiu l-a respectat întotdeauna în relațiile de afaceri și i l-a transmis și fiicei sale.

A dezvoltat astfel, acum trei ani, un centru de design de produse noi, care înseamnă un departament de concepție, un departament de inginerie și de ingineria materialelor și un departament de logistică. Centrul are 12 produse noi în lucru, din care pentru două este în curs obținerea brevetului european, moment din care va putea începe producția lor.

“Încercăm să ducem creația românească un pic afară, pe piața internațională, deoarece România nu există pe harta design-ului”, și-a motivat Emanoil Viciu investiția și susținerea centrului, în condițiile în care o invenție în România este rezultatul a 2830 de cercetători, comparativ cu Statele Unite ale Americii, unde 40 de cercetători brevetează o invenție.

Pentru susținerea și promovarea tinerilor creatori, Emanoil Viciu finanțează premii anuale de până la 5000 pentru fiecare pentru creierele românești de până la 25 de ani. Și astfel, poate va pune un stâlp generos, așa cum visează și plănuiește, la transformarea României dintr-o țară de lohn într-o țară de produse autohtone.

Ligia VORO

Photo credit: Cristina GÂNJ