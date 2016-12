Dragnea: „Am urmărit cu stupefacție anunțul președintelui Iohannis; acest om vrea să declanșeze o criză politică”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți, că a urmărit cu stupefacție răspunsul șefului statului la propunerea de prim-ministru și consideră că Iohannis vrea să declanșeze o criză politică.

„Ca și dumneavoastră, ca și toată țara am urmărit și noi cu stupefacție, pot spune, anunțul președintelui Iohannis, de fapt răspunsul la propunerea noastră privind desemnarea unui prim-ministru al României. Împreună cu colegii mei am analizat în ultimele ore, am încercat să găsim care ar putea fi resorturile cinstite (…) sau constituționale care ar fi putut sta în spatele acestei decizii. Nu am reușit să găsim niciun motiv constituțional, nici alt motiv care să țină de alte elemente, riscuri, eventual. Părerea noastră este că acest om de fapt vrea să declanșeze o criză politică în România”, a afirmat Liviu Dragnea.

El a adăugat că a sperat că președintele Iohannis a înțeles, după alegeri, că oamenii nu mai vor jocuri politice, dar s-a înșelat.

„După alegeri am sperat că și dl Iohannis și oamenii și instituțiile cu care se consultă au înțeles că oamenii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor și nici jocuri oculte. Se pare că m-am înșelat. Acești oameni nu înțeleg”, a arătat Dragnea.

(Sursa: www.agerpres.ro)