Dorin Florea, mesaj către Liviu Dragnea

Primarul municipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin Florea, a făcut o scurtă analiză, pentru cotidianul Zi de Zi, a rezultatelor alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, prilej cu care a subliniat că deznodământul scrutinului „era de aşteptat”.

„România e departe de ceea ce înseamnă politică”

Potrivit edilului şef al municipiului Târgu-Mureş, câştigătorii alegerilor recent încheiate au datoria de a-şi impune programul de guvernare propus în campania electorală. „Eu nu m-am implicat în această campanie, am preferat să îmi respect statutul de independent. Am avut amici, prieteni, în cursa electorală şi mă bucur că au reuşit. Nu am ce să comentez, era un lucru absolut de aşteptat, eu le doresc succes celor care au câştigat alegerile. Aşa trebuie înţeleasă viaţa politică, o concurenţă pentru un program, care dacă al tău e mai bun decât al meu trebuie să îl apreciez şi să îl respect, să îmi fac temele încât să demonstrez că şi eu am un program care poate fi bun la un moment dat. În România din păcate s-a înţeles asta prost, să-şi dea unul altuia cu parul în cap. Asta nu e politică. România e departe de ceea ce înseamnă politică, la modul în care înţeleg eu politica. Sper ca experienţa unor oameni care au lucrat şi care au reuşit în administraţie să aducă ceva bun, pentru că din păcate România a avut şi foarte mulţi oameni în administraţie care au cochetat cu administraţia, n-au făcut administraţie din vocaţie şi voinţă, ci dintr-o întâmplare”, a punctat dr. Dorin Florea.

„România adevărată e jos, e în ţară. Asta recomand şi aşa văd viitorul guvern”

De asemenea, primarul municipiului Târgu-Mureş a fost de părere că se impune reformarea administraţiei publice locale, respectiv transferul de competenţe şi atribuţii de la Centru la autorităţile locale, şi şi-a manifestat încrederea în viziunea avută în acest sens de Liviu Dragnea, liderul naţional al Partidului Social Democrat. „Am încredere în domnul Dragnea, îl văd ca pe un om care a fost mulţi ani în administraţie şi probabil că va pretinde miniştrilor să facă treabă şi îi va pune la treabă. Recomand tuturor că decât să încurajezi, să biciuieşti un motor care se numeşte Palatul Victoria – şi care se poate gripa, cum de altfel s-a şi întâmplat – mai bine să stimulezi 42 de motoare, ceea ce înseamnă transferul către autorităţile locale a unor competenţe şi atribuţii. Se întâmplă ca şi cu fondurile europene: toţi banii europeni au fost accesaţi de primari şi reticenţa majoră a României se întâmplă în funcţiile ministeriale. Trebuie curaj în a transfera autorităţilor locale o serie de competenţe. România reală e cea de jos, nu cea din Palatul Victoria. În Palatul Victoria sunt covoare plăcute şi marmură peste tot, ca în Parlament. România adevărată e jos, e în ţară. Asta recomand şi aşa văd viitorul guvern. Dacă domnul Dragnea înţelege asta, va putea fi un lucru pozitiv şi în acelaşi timp va fi un motiv şi un model pentru cei care încearcă să se joace cu politica. Din păcate, dreapta nu a fost capabilă să atragă, să stimuleze populaţia, să creeze emulaţia şi dacă nu cred cei de dreapta, să se întoarcă în istorie, în 1996, şi să înţeleagă ce emulaţie a creat atunci dreapta dar în acelaşi timp şi ce dezamăgire uriaşă a creat atunci. Din lecţiile istorice poţi învăţa”, a conchis dr. Dorin Florea.

Alex TOTH