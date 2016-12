FOTO: Bucuria Crăciunului adusă copiilor de Rotary Club Teka

Peste 6.300 de copii din județul Mureș au primit bucuria Crăciunului grație acțiunii umanitare organizată de Rotary Club Teka prin care 6.345 de pachete cu cadouri au ajuns din Anglia, beneficiari fiind preșcolari și școlari din 89 de localități din județul Mureș. Pachetele au fost distribuite prin Rotary Club Teka, cu ajutorul Rotary Club Târgu-Mureș și Rotary Club, care au intrat în posesia beneficiarilor până de Crăciun. ”Am primit aceste pachete sub formă de ”Shoebox” din Marea Britanie de la clubul partener Rotary Club Boscombe and Southborne. În total am primit 6.345 de pachete, care au fost împărțite în 89 de localități din județul Mureș, inclusiv la câteva fundații și asociații care au în îngrijire copii. Beneficiarii acestor pachete au fost preșcolari și școlari din clasele 0-4. Pachetele le-am primit la finele lunii noiembrie, iar după ce ele au fost sortate și după ce am identificat localitățile unde să distribuim aceste pachete, împreună cu Rotary Club Târgu-Mureș și Rotary Club Maris, le-am distribuit până de Crăciun”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Jeszenszky Z. Attila, membru în cadrul Rotary Club Teka, asistent Guvernator Rotary pe Districtul 2241.

Colaborare fructuoasă cu rotarienii din Anglia

Colaborarea dintre Rotary Club Teka și Rotary Club Boscombe and Southborne datează de peste cinci ani, grație implicării lui Russel Oaten, reprezentant Districtul Geoff Philpot. ”Copiii au primit aceste pachete cu foarte multă bucurie. În general, am ajuns cu aceste pachete în localități ceva mai izolate, unde nu prea ajung cadouri la copii, și atunci așa am și ales aceste localități, pentru ca copii din aceste localități să se bucure de acest cadou. Conținutul unui pachet a cuprins în principal îmbrăcăminte de iarnă, rechizite școlare și produse de igienă, la care se adaugă și mici jucării. Colaborarea cu Rotary Club Boscombe and Southborne datează de peste cinci ani, începută prin Russel Oaten, reprezentant Districtual Geoff Philpot. Prima acțiune am făcut-o în beneficiul Fundaţiei Creştine Rhema în care am amenajat pentru copiii ateliere de prelucrarea lemnului și metalului. Apoi, au urmat și alte colaborări mai mici, fără însă a avea proiecte distincte”, a precizat Jeszenszky Z. Attila.