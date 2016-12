O fetiţă a murit în urma complicaţiilor provocate de rujeolă

O fetiţă de un an şi trei luni din judeţul Timiş a murit în urma complicaţiilor provocate de rujeolă, aceasta nefiind vaccinată, a declarat joi, pentru News.ro, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Valentin Popescu. Conform News.ro, numărul deceselor provocate de rujeolă a ajuns la nouă, dintre care cinci în judeţul Arad, două în Timiş şi câte unul în Dolj şi Bucureşti. Fetiţa a fost internată iniţial la Secţia de boli infecţioase a Spitalului „Victor Babeş” din Timişoara, în urma complicaţiilor a fost mutată în secţia de Terapie Intensivă, iar în 18 decembrie a decedat, a precizat Valentin Popescu.

Institutul Cantacuzino a confirmat că fetiţa de un an şi trei luni a murit din cauza rujeolei, acesta fiind al nouălea caz înregistrat în acest an.

În acest an, până în 29 decembrie au fost confirmate 1.969 de cazuri de rujeolă în 33 de judeţe, dintre care nouă decese, trei fiind copii sub un an.

Cele mai multe cazuri de rujeolă au fost înregistrate în judeţele Arad (462) Caraş-Severin (345), Timiş (296), Mureş (256), Bistriţa-Năsăud (129) şi Dolj (110), potrivit Centrului Naţional de Prevenire şi Control al Bolilor Transmisibile.