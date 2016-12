Sighişoara, participare de succes la Târgul de Turism al României

Primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, a prezentat marţi, 27 decembrie, în plenul Consiliului Local Sighişoara, o informare privind participarea Municipiului Sighişoara la Târgul de Turism de la Bucureşti.

Sute de vizitatori, la standul Sighişoarei

Cea de-a 36-a ediţie a Târgului de Turism a României a fost organizată de Romexpo Bucureşti, în perioada 17-20 noiembrie, iar standul municipiului Sighişoara a fost vizitat de numeroase personalităţi. „Au participat la deschiderea oficială a Târgului de Turism toboşarul şi domniţa Cetăţii, care, mai apoi, în cadrul turului de onoare, i-au condus pe domnul director de la Romexpo, Mihai Costriş, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, doamna Anca Pavel Nedea, şi domnul ministru al Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Costin Borc, şi la standul Municipiului Sighişoara. Standul Sighişoarei a fost vizitat de sute de persoane, reprezentanţi ai agenţiilor de turism, materialele de promovare – broşuri de prezentare a oraşului, pliante cu principalele obiective din Cetate, pliante cu bisericile din oraş, pliante cu principalele evenimente culturale, calendare 2017, semne de carte, pixuri personalizate, căni personalizate – pregătite în acest scop epuizându-se până la sfârşitul târgului”, a precizat Ovidiu Mălăncrăvean.

Întoarcere în timp pentru turişti

Potrivit edilului şef al municipiului Sighişoara, prezenţa „Bijuteriei Medievale a României” la ediţia din acest an a Târgului de Turism al României a fost încununată de succes şi e în măsură să ofere perspective optimiste de viitor în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului sighişorean. „Pe toată perioada Târgului, împreună cu Toboşarul Cetăţii, domniţele şi străjerul, am promovat Municipiul Sighişoara, invitând vizitatorii târgului să viziteze Sighişoara „Bijuteria Medievală a României”, având şansa rară de a realiza o întoarcere în timp, în atmosfera medievală. Într-una din zile, elevii Liceului Tehnologic Nr. 1 din Sighişoara, veniţi în excursie, au vizitat şi standul Municipiului Sighişoara, sens în care am organizat un moment interactiv cu întrebări despre Cetatea medievală şi am oferit elevilor câte un mic premiu ca recompensă pentru răspunsurile concrete. Considerăm că prezenţa Municipiului Sighişoara la Târgul de Turism al României a fost benefică, cu un impact pozitiv, constituind un moment oportun de a prezenta minunata Cetate vizitatorilor târgului şi de a le trezi interesul pentru a ne vizita”, a subliniat Ovidiu Mălăncrăvean.

Alex TOTH