Csegzi Sándor despre rolul Universității Cultural Științifice de catalizator al mediului educațional și planurile pentru 2017

Universitatea Cultural Științifică (UCS) este o instituție de învățământ nonformal aflată în subordinea Consiliului Local Tîrgu Mureș, care și-a propus, în anul 2016, să fie un catalizator al mediului educațional tîrgumureșean, încercând să realizeze conexiuni între unitățile de învățământ din oraș: licee și universități, administrația locală și beneficiarii procesului educațional: cursanți ai instituției, elevi și studenți, și companii. În 2017, Csegzi Sándor, directorul UCS, își dorește ca instituția pe care o conduce să-și consolideze acest rol prin continuarea proiectelor și evenimentelor organizate în anii anteriori, prin dezvoltarea unor proiecte noi și prin extinderea colaborării cu unitățile de învățământ și companiile din Tîrgu Mureș.

Sediu nou, slogan nou

În acest an, Universitatea Cultural Științifică s-a mutat într-un sediu nou, pe strada Iuliu Maniu, nr. 4. „Aici am înființat deja un laborator pentru calculatoare, avem laborator de mediu, care este înzestrat pe baza unei colaborări pe plan local cu Primăria Tîrgu Mureș, pe baza unui proiect „Calea verde”, am amenajat un atelier pentru design vestimentar. O performanță mai mare este faptul că am realizat un laborator auto la Liceul „Gheroghe Șincai”, care este practic la ultimul răcnet în ceea ce privește dotările pentru pregătirea tinerilor în domeniul auto. În perioada orelor, laboratorul este la dispoziția elevilor liceului, iar după-masa avem posibilitatea să ținem noi cursurile specific pentru celelalte categorii de vârstă”, a declarat Csegzi Sándor.

Odată cu noul sediu, instituția și-a redefinit și sloganul. „Ne-a propus să redefinim educația în sensul învățământului dual”, a precizat directorul UCS.

Învățământ dual în colaborare cu societăți din Tîrgu Mureș

O parte dintre cursurile Universității Cultural Științifice sunt organizate în sistem dual. Conform directorului UCS, principalele companii aflate în colaborare cu instituția de învățământ sunt Imatex și Fomco. „Suntem în relație directă cu piața, avem contracte de colaborare cu societăți din oraș și din jurul orașului și, când apare o necesitate a acestora, noi reacționăm la necesitatea aceasta în colaborare cu dânșii. De exemplu, în cazul învățământului dual, noi facem pregătirea teoretică și sub observația profesorilor noștri se face pregătirea practică la locul de muncă pe mașinile pe care vor lucra cursanții, de cele mai multe ori, pe baza unui contract pe care îl are și persoana cu societatea respectivă, astfel pot să spun că asigurăm și loc de muncă. De regulă, societatea plătește școlarizarea pentru cei care fac contract”, a precizat Csegzi Sándor.

„Prin aceste colaborări inițiem cursuri cerute de piața muncii, cum este cursul de prelucrare prin așchiere cu mașini cu comandă numerică, CNC, sau cursurile de technician automatizări, formator și cursul de bibliotecar. Mai avem un curs acreditat și pentru asistență socială, a cărui diplomă este aceptată pentru lucrătorii care sunt angajați la creșe”, a adăugat Csegzi Sándor.

Cei care se înscriu la cursurile organizate de UCS în parteneriat cu societăți comerciale au posibilitatea de a discuta cu reprezentanții companiilor. „Se discută inclusiv salariul și angajatorul spune: îți plătesc cursul și salariul acesta, dar stai la mine trei ani, dacă îți asigur salariul acesta stai 5 ani. Cu unii se înțeleg, cu alții nu se înțeleg. De exemplu, acum avem 15 cursanți la cursul de CNC, care termină în martie și se vor angaja, și mai avem 5-6 cursanți care vin „pe cont propriu”, pentru că au utilajele, dar au nevoie de pregătire”, a explicat directorul UCS.

Rol de catalizator

„Am avut un rol de catalizator în ceea ce privește relația școlilor cu autoritatea locală. Am avut patru întâlniri cu directorii de școli în decursul anului, unde am abordat mai multe teme. De exemplu, avem o colaborare de mai mulți ani cu Climate Alliance, prin care promovăm atât către decizionalul comunității, autoritatea locală: Consiliul și Primăria, noțiunile de bază și tendințele naționale și internaționale referitoare la încetinirea schimbărilor climatic, pentru că Tîrgu Mureșul este implicat pe mai multe linii în acest domeniu. Pe de altă parte, transmitem aceste cunoștințe către tinerii din școală, fiind prezenți în școli, comunicarea se poate eficientiza la maximum cu ajutorul directorilor de școli din oraș”, a declarat Csegzi Sándor. Acțiunile desfășurare în școli au avut loc în cadrul proiectului EYD-2015 – „The future we want” (Viitorul pe care ni-l dorim), care se va derula și în anul 2017.

„Vreau să scot în evidență rolul de catalizator, pentru că este foarte importantă realizarea de legături între societățile comerciale și învățământ, între societăți comerciale și autoritatea locală, de asemenea, între învățământ și autoritatea locală”, a subliniat directorul UCS. Csegzi Sándor consideră că aceste conexiuni se stabilesc mai greu „poate pentru că relațiile se formalizează prea mult”.

Colaborare cu licee pentru dezvoltarea de proiecte pe fonduri europene

„Noi putem să dizolvăm tensiunile și formalismul care apar din diferite motive și putem operaționaliza aceste legături. De exemplu, una dintre întâlnirile cu directorii de școli s-a axat pe realizarea de proiecte pe fonduri europene cu patru licee din oraș. Aceste licee sunt „Gheorghe Șincai”, Forestier, Electromureș, …și, sper foarte mult, „Avram Iancu”. La celelalte trei licee proiectele sunt deja conturate destul de clar, la „Avram Iancu” mai avem de discutat”, a precizat directorul UCS. „De asemenea, suntem parte dintr-un proiect viitor, prin care ne dorim realizarea unei metodologii și a unui sistem de implementare a învățământului dual în Tîrgu Mureș”, a adăugat Csegzi Sándor.

Festivalul Dronelor, workshop de inventică și târguri educaționale

Dintre evenimentele organizate de Universitatea Cultural Științifică, directorul instituției a evidențiat Festivalul Dronelor, care a avut loc în luna septembrie. UCS construiește și deține drone cu scop didactic, de a învăța cursanții procesul de contrucție și cum funcționează acestea, în cadrul cursurilor punându-se accent și pe legislația din domeniu. „Pentru că puțini știu că folosirea acestor obiecte zburătoare se supune unei legislații existente deja în România. Am promovat, împreună cu Poliția Locală, această lege în rândul constructorilor și al utilizatorilor de drone”, ne-a spus Csegzi Sándor. „Pe de altă parte, tot în cadrul proiectului EYD-2015 – „The future we want”, am organizat și un eveniment în zona combinatului prin care am promovat transportul și energiile alternative”, a adăugat directorul UCS.

Un alt eveniment important organizat de UCS împreună cu Universitatea „Petru Maior” și Universitatea Sapienția a fost Workshopul de Inventică și Robotică, ajuns la a patra ediție, care a avut loc în perioada 23-25 noiembrie 2016. „Pentru noi, câștigul cel mai mare a fost relația cu liceele. Electromureș a venit cu mai multe realizări, Liceul „Bolyai”, și, de anul acesta, liceele „Unirea” și „Papiu”. Sper foarte mult că se vor implica și în continuare în activitățile noastre, pentru că ne dorim să sprijinim cât mai mulți tineri care doresc să realizeze lucruri în cadrul Universității Cultural Științifice”, a mai spus Csegzi Sándor.

UCS a participat și la organizarea a două târguri educaționale, primul organizat pe tematica auto – în luna mai, al doilea, în toamnă, dedicat igienei și înfrumusețării coprpului uman. „Ne-am implicat foarte mult pentru a realize o relație între Liceul „Traian Vuia”, având acest profil, cu un centru educațional din Manheim Germania. Același lucru realizându-l și la primul târg educațional, din acea inițiativă rezultând un laborator auto foarte modern. Acum, suntem la nivelul de promisiuni foarte concrete, este bugetat deja un salon de profil pentru „Traian Vuia”. Pentru anul viitor, am programat deja alte două evenimente de acest gen dedicate serviciilor, pentru că este un domeniu mai larg”, a precizat directorul UCS.

Planuri pentru 2017

Pe lângă organizarea târgurilor educaționale și continuarea organizării workshopului de inventică, în 2017, instituția se va axa pe problematica schimbărilor climatic, a declarat conducătorul Universității Cultural Științifice. „La sfâșitul lunii ianuarie sau în februarie vom da drumul cursurilor în laboratorul de mediu și vom desfășura și o activitate de cercetare în domeniul acesta. Vom lucra cu un grup de oameni de știință cu care vom studia schimbările climatic la nivelul orașului și efectele acestora asupra cetățeanului Tîrgu Mureșului. Este o activitate pe care ne propunem să o susținem timp de trei ani și, evident, vom face și propuneri către Consiliul Local, referitoare la măsuri care se pot lua pentru înlăturarea unor efecte resimțite de cetățean din cauza schimbărilor climatice. Vorbim despre calitatea aerului, probleme urbanistice, probleme medicale și vom avea un grup complex care va studia acest fenomen”, a declarat Csegzi Sándor, menționânt că parteneriatele pentru acest proiect urmează a fi definitivate în primele două luni ale anului 2017.

În ceea ce privește Workshopul de Inventică și Robotică se dorește ca evenimentul din 2017 să devină mai mare și să beneficieze de invitați din țară, universități și institute de cercetare.

Printre planurile pentru anul 2017 ale Universității Cultural Științifice se mai numără amenajarea unei săli pentru automodelism și pregătirea unui observator astronomic.