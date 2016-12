Péter Ferenc, bilanţ la final de an

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a realizat joi, 29 decembrie, cu ocazia unei întâlniri informale de final de an cu reprezentanţii mass media organizată în Sala mică a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş, un bilanţ al primelor cinci luni de mandat la conducerea instituţiei.

La capitolul priorităţi, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a amintit finalizarea în termen cât mai scurt a unor proiecte importante, cum ar fi Parcul Auto cu motor „Transilvania Motor Ring” şi Sistem Integrat de Management al Deşeurilor, precum şi atragerea de fonduri europene pentru următorii ani. „Priorităţile sunt încheierea acelor proiecte majore începute cu ani de zile în urmă într-o perioadă cât mai scurtă şi bineînţeles a doua prioritate este depunerea a cât mai multe proiecte pentru programe europene, pentru a putea găsi modalităţi de finanţare pentru diferite investiţii în judeţ”, a afirmat Péter Ferenc.

Raportul despre Aeroport, în pregătire

În privinţa evenimentelor mai puţin plăcute pentru administraţia judeţului, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a amintit plecarea recentă a operatorului de curse aeriene Wizz Air. În acest sens, comisia formată recent printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş are termen limită data de 30 ianuarie 2017 pentru prezentarea unui raport despre cauzele care au dus la regresul Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş. „Din păcate, o mulţime de informaţii nu ne-au parvenit înainte să devin preşedinte al Consiliului Judeţean, m-am confruntat cu ele după ce am încercat să aflu anumite lucruri despre aeroport. Comisia pe care am numit-o lucrează şi sper, cum am discutat şi cu ei, ca până la sfârşitul lunii ianuarie o să avem o situaţie foarte clară despre aeroport, să ştim exact care au fost greşelile care s-au făcut în ultimii ani, din cauza cărora am ajuns în această situaţie. Acest lucru bineînţeles nu ne încălzeşte, important e să facem paşii pentru anii următori, ca să scurtăm timpul de reconstrucţie a pistei pe cât este posibil, şi din punct de vedere legal, şi să readucem compania Wizz Air la Aeroportul Târgu-Mureş, şi nu numai Wizz Air, ci bineînţeles să purtăm discuţii şi cu alte societăţi care operează zboruri, ca să aducem cât mai multe zboruri la Aeroportul Târgu-Mureş”, a menţionat Péter Ferenc.

În prezent, se lucrează la caietul de sarcini pentru licitaţia care are în vedere contractarea unui credit de 77 milioane lei, pentru repararea pistei aeroportului. „Normal ar fi ca în maxim două luni să se ia creditul. În condiţii normale, dacă nu intervin contestaţii”, a arătat Péter Ferenc.

Alex TOTH