Fiecare țară are superstiții și tradiții de Anul Nou. Tradiția spune că în noaptea de Anul Nou, românii trebuie să facă cât mai mult zgomot pentru a alunga toate spiritele rele. Unii români merg chiar mai departe și obișnuiesc să țină în buzunar o căpățână de ustoroi, care are menirea de a-i feri de spiritele rele, scrie www.calendarulortodox.ro.

O alta superstiție de Revelion este aceea că atât în ultima zi din an, cât și în prima zi a noului an este bine să nu facem cheltuieli și să nu aruncăm gunoiul din casă, deoarece, aruncăm din casă norocul odată cu el. De asemenea, există și superstiția conform căreia oamenii nu trebuie să aibă nicio datorie când începe noul an. În caz contrar, aceștia vor rămâne datori tot anul.

O altă superstiție spune că prima persoană care va trece pragul casei în prima zi din an ne va influența tot anul. Conform tradiției, persoanele cu părul blond sau roșcat aduc ghinion, în timp ce persoanele brunete aduc noroc. Dacă prima persoană care intră în casă este bărbat, anul va fi plin de noroc, în timp ce dacă femeile intră primele, acesta va fi plin de ghinion.

Conform tradiției populare, fetele nemăritate pun în Ajunul Anului Nou un fir de busuioc într-un vas cu apă, o ramură de măr și un ban. Astfel, fetele își vor visa alesul cu care urmează să se căsătorească. De asemenea, la miezul nopții, ușa casei trebuie să fie deschisă, permițând astfel anului vechi să iasă și celui nou să intre.

Obiceiul cu sărutatul sub vâsc este practicat în noaptea dintre ani de către îndrăgostiți, pentru a fi însoțiți de dragoste pe parcursul întregului an.

O haină nouă în noaptea dintre ani

Bătrânii spun că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoană să poarte o haină nouă, dar și ceva rosu, ori o altă culoare veselă, pentru a atrage toate energiile pozitive. În noaptea de Anul Nou persoanele nu au voie să doarmă, iar cine nu rezistă va fi somnoros tot anul. O altă datină spune că în Ajunul Anului Nou trebuie să ai în buzunar câteva boabe de grâu, pentru a fi ferit de foamete tot anul. De asemenea, trebuie să ai bani în buzunar, pentru ca noul an să nu te prindă sărac.

Românii obișnuiesc să consume pește în noaptea dintre ani, pentru a le asigura o trecere lină și ușoară în anul ce urmează. Pe de altă parte, carnea de pasare este aducătoare de ghinion. Acest lucru se datorează faptului că păsările de curte scormonesc pământul și îl împrăștie, fapt corelat cu împrăștierea prosperității și a binelui din casă. În noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plânge. Conform tradiției, persoanele care plâng în prima zi a anului vor avea un an plin cu evenimente triste.

În noaptea dintre ani este important să ne punem o dorință și să întâmpinăm anul ce vine cu speranțe mari.