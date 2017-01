Liliana Șanta, pasiune și devotament pentru munca câmpului

În anul 1995 lângă oraşul Iernut pornea la drum o afacere de familie, când doi tineri absolvenți ai Facultății Tehnice din Timișoara, Vasile și Liliana Șanta, își îndreaptau primii pași în domeniul agricol. Au pornit practic de la zero, dar cu multă ambiție și pasiune în ceea ce fac, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate.

„Am început această activitate având ca scop principal cultivarea cerealelor, în urmă cu mai bine de 20 de ani, dar și din dorința de a asigura familiei un trai decent. Am început practic de la zero. În primul an, am achiziționat un tractor U-650 cu un credit bancar. Cu acest tractor am făcut prestări servicii în zona satului Lechința, după care în următorii ani rând pe rând am achiziționat utilaje și am început să arendăm terenuri agricole în zonă. În fiecare an, am crescut suprafața, ajungând ca în prezent să administrăm 900 hectare divizate în 2 societăți comerciale, SC Cerealprod SRL, respectiv PFA Șanta Liliana. Cele 900 de hectare se regăsesc în mare parte în satul Lechința, situat în imediata apropiere a orașului Iernut”, a declarat administratorul Liliana Șanta.

Bază tehnologică nouă și performantă

După câțiva ani de experiență în agricultură, cei doi au ajuns la concluzia că o agricultură performantă nu se poate face fără o dotare tehnică corespunzătoare. Astfel, în anul 2006 au accesat un proiect prin programul SAPARD prin care s-a reuşit achiziționarea primului tractor de putere mare, împreună cu întreaga gamă de utilaje de prelucrare a solului. „A fost un pas care ne-a dat elan deoarece am trecut de la agricultură rudimentară la o agricultură orientată mai mult spre creșterea producției și obținerea unei calități superioare a produselor. În continuare modernizarea fermei s-a realizat printr-un nou proiect din fonduri europene, un proiect FEADR, derulat pe parcursul anilor 2008-2009, prin care am achiziționat o combină de recoltat cereale, marca John Deere W540, un tractor John Deere 6930, împreună cu un plug Kuhn, o semănătoare de păioase, dar și o serie de mașini pentru condiționarea și tratarea semințelor de cereale. În prezent, pot spune că sunt mulțumită de dotarea fermei și nu ne rămâne decât să înlocuim utilajele care rămân în urmă din punct de vedere tehnologic așa cum sunt noile tendinte”, spune Liliana Șanta.

Momentul de cumpănă

Până în anul 2012, întreaga activitate a fost coordonată de Vasile Șanta, ea fiind continuată de soţia Liliana, după decesul soțului. „Din anul 2001, soțul meu a renunțat la orice activitate, dedicându-se întru totul acestei afaceri. Din păcate, în anul 2012, viața ni s-a schimbat, o boală nemiloasă l-a răpus pe soțul meu. După această perioadă grea am decis că trebuie continuată activitatea începută de soțul meu, preluând conducerea celor două societăți până la schimbul de noi generatii. Începând cu anul 2013 am continuat investițiile în modernizarea fermei cu noi utilaje agricole. Am achiziționat 3 tractoare de capacitate și utilaje pentru pregătirea solului, iar cea mai importantă investiție fiind în anul 2015, o combină CLAAS LEXION 630 MONTANA”, povesteşte Liliana Șanta.

Activitate bazată pe calitatea produselor

Din suprafața administrată grâul ocupă ponderea cea mai mare, aproximativ 350 de hectare, urmată de rapiță 200 de hectare, porumb 140 hectare, floarea soarelui 120 hectare, dar și suprafețe mai mici de soia, sfeclă de zahăr, orz și orzoaică. „Pot spune că sunt adepta culturilor de toamnă deoarece fenomenul de secetă s-a manifestat tot mai intens în ultimii ani. Aici mă refer la culturile de grâu și rapiță care reușesc să valorifice precipitațiile care se acumulează la nivelul solului pe perioada iernii. Folosirea celor mai bune produse de protecția plantelor și a unor sortimente de îngrășăminte cu formule complexe îmi oferă garanția unor producții constante atât cantitativ cât si calitativ. Pe lângă folosirea acestor îngrășăminte, este important și modul cum se aplică. Există o mulțime de fermieri care afirmă că deși au aplicat cantitatea necesară de fertilizanți, nu au obținut producții mulțumitoare. Contează și modul cum se administrează aceste substanțe ferilizante. Spre exemplu, la grâu, fertilizarea din primăvară, cu azot, o realizez în 2 etape, la începutul lunii martie, moment în care grâul reintră în vegetație, respectiv în faza de formare a bobului. Prin aplicarea eșalonată a azotului, grâul valorifică mai bine substanța fertilizantă, reducând pierderile din levigarea acesteia. La această cultură optez în principal pe soiurile românești Arieșan si Andrada, produse de SCDA Turda și soiul Glosa, produs de ICPA Fundulea. Pe lângă acestea, folosesc și două soiuri străine, Akteur si Pedro, care au oferit producții mai bune decât cele autohtone.Însă raționamentul pentru care utilizez în principal soiurile românești o reprezintă calitatea net superioară a acestora și rezistența mai mare la boli.Tehnologiile de cultură utilizate s-au regăsit în anul acesta în producții mulțumitoare. Spre exemplu, la grâu am obținut o producție medie de 6500 kg/ha, iar la rapiță 3500 kg/ha. La cultura de soia estimăm o productie de peste 4 to/ha, iar la porumb boabe 8,5-9 to/ha”, precizează Liliana Şanta.

„Am reușit să construim o echipă competentă”

La bunul mers al activității un rol esențial îl reprezintă factorul uman, concretizat în oameni harnici adaptați la cerințețele actuale pentru o agricultură performantă. „Un aport important în obținerea acestor producții îl reprezintă factorul uman. De-a lungul anilor am reușit să construim o echipă competentă, capabilă să lucreze pe utilaje de ultimă generație. Datorită noilor tendințe tehnologice, la momentul actual nu este suficient să fi mecanic de utilaje ci și operator al acestora”, precizează Liliana Şanta.

Schimbul de generații se apropie

Viitorul sună bine pentru afacerea dministrată de Liliana Şanta, prin aportul adus de fiul Vasile. Un moment important în progresul activității agricole o reprezintă decizia fiului Vasile, de a se specializa în domeniu, începând cursurile Facultății de Agricultură din cadrul Univestității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în anul 2014. „Sunt mândru că pot duce mai departe această afacere de familie începută din dragoste pentru muncă de părinții mei. Din postura de student și tânăr fermier pot spune cu convingere ca o agricultură modernă nu se poate face fără cunoașterea tuturor verigilor acestui domeniu. În momentul de față, eforturile mele se îndreaptă în special spre reducerea costurilor la hectar și creșterea productivității cu 10-20 % la culturile de grâu și rapiță”, afirmă Șanta Vasile. Fiind conștient de necesitatea acumulării continue de noi cunoștiințe, Vasile a început în toamna acestui an o strânsă colaborare cu profesorii Facultății de Agricultură și personalul Combinatului Azomureș, pe domeniul fertilizării plantelor.

Planuri de viitor

Întotdeauna e loc și de mai bine, lucru valabil și în cazul Lilianei Șanta, aflată mereu în căutarea de soluții noi și utilaje performante care să ducă la modernizarea fermei, implicit la o mai mare productivitate. „Ca planuri de viitor doresc să continui modernizarea fermei prin construirea unui cântar electronic și a unui uscător pentru cereale cu două silozuri. Această construcție îmi va permite condiționarea și păstrarea cerealelor în condiții optime putând astfel să valorific recolta la momentul cel mai avantajos din punct de vedere economic. De asemenea, includ în planurile de viitor și reînoirea parcului de tractoare și utilaje agricole cu altele performante și de productivitate sporită. Îmi doresc ca în anii ce urmează să ne dea Dumnezeu sănătate, să ne putem duce la îndeplinire ceea ce ne-am propus”, a conchis aceasta.