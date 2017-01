Agricultură făcută din pasiune de familia Mateiu pe dealurile din Deag

Pe dealurile localității Deag, lângă orașul Iernut își trăiește frumoasa poveste Iosif Mateiu, fermier destoinic al locului, dragostea pentru munca câmpului fiind principala sa motivație de a merge înainte. Povestea începe taman în Grecia, unde Iosif Mateiu a lucrat în agricultură, modul organizat de a face agricultură de acolo având să-i marcheze destinul, acela de a avea propria afacere în agricultură. ”Acolo am văzut cum se face agricultură la modul serios, domeniu în care am și lucrat la greci. Am avut acolo un prieten grec care mi-a spus că nu are rost să mai stau, chiar dacă știam și limba, munceam serios, și dacă pot lucra să o pot face acasă la mine în România. El mi-a spus și de fondurile europene care se dau pentru agricultură”, povestește Iosif Mateiu.

Teren achiziționat prin fonduri europene

Reveint acasă, Iosif Mateiu a început să achiziționeze utilaje, un tractor, o remorcă, un plug și un disc, toate românești și a început să preseze diferite servicii, fără însă să-și cumpere teren. ”Terenul atunci era foarte ieftin, nu mă interesa, nu era o piață a cerealelor pusă la punct. Din profitul de pe urma prestărilor de servicii am achiziționat utilaje. Apoi, în 2003 m-am căsătorit, capitalul s-a mai îmbogățit, și am am început afacerea, am dezvoltat-o alături de soția mea Angela. Un rol important l-a avut și proiectul pe care l-am făcut în 2010 pe Măsura 112- Instalarea tinerilor fermieri de unde ne-am ales cu 25.000 de euro, sumă din care am început să achiziționăm teren. Tot atunci am înființat și PFA pe numele soției, ea ocupăndu-se de partea de acte, iar eu de activitatea agricolă. Am început cu șase hectare luate în arendă în 2007, ajungând ca în prezent să lucrăm 380 de hectare înregistrate la APIA, suprafața totală fiind de peste 400 de hectare, atât teren în proprietate cât și în arendă”, afirmă Iosif Mateiu.

Nevoia de utilaje performante

Un pas important în dezvoltarea afacerii a fost achiziționarea de utilaje noi, performante, factor determinat în obținerea de producții mari. ”Motivul pentru care am decis să ne axăm pe utilaje noi a fost cel al productivității, plus cel legat de oamenii care să lucreze. Am luat utilajele în leasing, respectiv un tractor John Deere de 200 de cai în 2012, iar doi ani mai târziu am luat și combina, tot marca John Deere. Diferența față de utilajele vechi este de patru la unu, practic patru tractoare vechi fac cât un John Deere nou. Am avut o combină de pantă CP 12 care de asemenea nu se compară cu ce avem acum, practic diferența dintre ele este uriașă”, spune Iosif Mateiu.

Grâul, porumbul, rapița și floarea soarelui, culturile predominante

Activitatea agricolă aeste axată pe cultura mare, respectiv 180 de hectare de grâu, 60 de hectare de rapiță, 80 de hectare de porumb, floarea soarelui 60 de hectare, 27 de hectare de mazăre, la care se adaugă orz și orzoaică pe suprafețe mai mici. ”În acest an am început cu rapița, am închis recolta undeva la peste 4.300 de kiliograme la hectar. Apoi la culturile de primăvară, orzoaica cu o producție ceva mai slabă, la fel și la mazăre, în special datorită apei, care ne-a împiedicat să realizăm producții bune. În prezent suntem în plin recoltat la grâu, din care am încheiat o treime. Estimez o producție medie de 6 tone la hectar. E un grâu foarte bun cantitativ, mai puțin calitativ din cauză că glutenul a fost spălat din cauza precipitațiilor. Avem spațiu de depozitare propriu cu o capacitate de peste 1500 de tone. Producția nu o mai prea depozităm din cauza prețului, o vindem imediat după recoltare. La floarea soarelui estimăm o producție bună, de peste 4.000 de kilograme la hectar, recoltatul urmând să-l începem la jumătatea lunii septembrie. Un rol important în realizarea de producții bune îl reprezintă îngrășămintele. Investim undeva la 2.500- 3.000 de lei pe hectar. Dacă vrei să ai producții bune trebuie să folosești imputuri pe măsură, doar cu apă de ploaie nu faci mai nimic”, declară Iosif Mateiu.

Problema sălbăticiunilor

Munca în agricultură nu duce lipsă de necazuri, lucru valabil și în cazul lui Iosif Mateiu, principala nemulțumire fiind legată de animalele sălbatice. ”La porumb, avem o problemă gravă cu animalele sălbatice, în special cu mistreții. Fac o pagubă enormă și de trei ani ne confruntăm cu această problemă. Chiar dacă porumbul e bun, undeva la 8 tone pe hectar media, cu astfel de probleme ajung undeva la jumătate, plus că animalele sălbatice distrug și următoarea cultură, cea de primăvară. La sălbăticiuni nu le poți face nimic, și problema se leagă și de legea proprietății. Sunt proprietar dar de fapt nu sunt, și nu poți să faci nimic. Cred că cei care conduc țara asta, Guvernul ar trebui să rezolve aceste probleme. Unde nu-i cap, vai de picioare, noi suntem picioarele iar pe cap nu-l prea doare de problemele noastre”, spune fermierul din Deag.

”Tot aici rămân”

Indiferent de greutăți, Iosif Mateiu rămâne optimist pentru perioada următoare, principalul său atuu fiind munca și dragostea pentru munca câmpului. ”Dacă aș spune că nu văd cu ochi buni viitorul agriculturii nu aș mai avea chef de lucru și motivație să continui. Mi-am propus că eu voi fi ultimul care va munci în asricultură în zona noastră. Multă lume vine, pleacă, dar eu tot aici rămân și îmi desfășor activitatea. Deocamdată lucrez pentru familie, apoi om vedea ce va fi pe mai departe. Alături de soția Angela familia îi mai cuprinde pe Natalia de 12 ani și Sebastian de 5 ani. Pe ei îi văd să continuie munca începută de mine”, speră Iosif Mateiu.