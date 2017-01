FOTO: Boboteaza, cinstită prin colinde la Uila

Asociaţia Culturală “Floare de cireş” din Uila, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Batoș a organizat vineri, 6 ianuarie, în sfânta zi de Bobotează cea de a opta ediție a spectacolului de colinde „Măruţ Mărgăritar” găzduit şi în acest an de Căminul Cultural din Uila. După Vecernia Praznicului Bobotezei de la Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” din Uila oficiată de părintele Daniel Cota, lumea s-a adunat la Căminul Cultural din Uila pentru a lua parte la un frumos spectacol de colinde și dansuri populare adus de grupurile folclorice din comuna Batoș și invitați din Reghin și comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud. ”Am intitulat acest spectacol ”Măruț Mărgăritar” ținând cont de specificul zonei noastre, unde cultura mărului reprezintă ponderea cea mai mare, deși momentan acestă cultură a mărului se află într-o perioadă de declin. Ocupația de bază a locuitorilor comunei Batoș ne-a inspirat să dăm denumirea ”Măruț Mărgăritar” acestui spectacol. Dumnezeu ne-a hărăzit cu o zi excepțională de iarnă, în acestă zi de Boboteză în care frigul de afară a adunat foarte multă lume în Căminul Cultural de la Uila să ne încălzim sufletele atât spiritual cât și trupește. Doresc să mulțumesc grupurilor folclorice din comuna Batoș pentru prezența la acest spectacol, respectiv cele din Dedrad, Goreni, Batoș și Uila, formației de dansuri a Forumului Democrat German din Reghin și ansamblului folcloric din comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, a precizat ing. Emil Tămăşan, preşedintele Asociaţiei Culturale “Flori de cireş”.

Promisiune respectată pentru primarul Dumitru Cotoi

Nelipsit de la niciun eveniment de pe raza comunei Batoș, primarul Dumitru Dinu Cotoi a ținut să felicite organizatorii, respectiv Asociaţia Culturală “Floare de cireş” din Uila, venind totodată cu o nouă promisiune locuitorilor din Uila la început de an. ”Dacă bine mă gândesc, în urmă cu un an, pe această scenă, făceam promisiunea că în 2016 vom avea apă. Sunt mulțumit să pot sta drept în fața dumneavoastră, cu fruntea sus, că am onorat această promisiune. De obicei, în fiecare an, la sărbătoarea de la Uila vin cu o promisiune, iar anul 2017 nu face excepție. În acest an, în câteva săptămâni vom semna contractul privind reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din Uila cu tot ceea ce trebuie, așa cum sunt celelalte cămine din comuna Batoș. Avem cu toții această dorință, să punem la punct căminul în totalitate, lucru pe care vi-l promit că se va întâmpla. Să de-a Dumnezeu ca anul 2017 să fie un an cel puțin la fel de bun ca 2016. Să cerem lui Dumnezeu atâta cât ne trebuie, să nu ne ia din ceea ce avem, să nu ne ia sănătatea și pe cei dragi de lângă noi. Vă urez la toți sănătate, viață faină și să ne întâlnim voioși și sănătoși de fiecare dată când la Uila sau în celelalte loacalități din comună se întâmplă ceva”, a spus Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș. Sărbătoarea de la Uila a primit binecuvântarea preoților celor două comunități care trăiesc în comună, ortodoxă și evanghelică. ”Cum spuneam și în cuvântul meu de la biserică, prin această putere primită de la Dumnezeu de a sfinții apa, întreg universul devine o aghiasmă, deoarece fiecare apă mai mică se varsă într-o apă mai mare și așa mai departe. Iată că întreg universul se poate sfinții printr-o simplă binecuvântare a apei. Boboteaza și sfințirea apei ne mai spun și altceva, acel pârâiaș a cărui apă o sfințim și noi, trece prin curtea multor oameni de diferite etnii, de diferite religii. Creștinismul ne cheamă să fim una, cum spunea Mântuitorul, ca toți să fie una. Acesta cred eu că este simbolul Bobotezei și al sfințirii apei, de a ne aduna cu toții într-o apă foarte mare care să sfințească tot ceea ce o înconjoară. Un astfel de eveniment cum este cel de la Uila poate să ne unească, localitate care poate să fie un exemplu de trăire, înțelegere și rugăciune împreună”, a spus părintele ortodox Daniel Cota. La rândul său, părintele evanghelic Johann Zey a binecuvântat noul an, cu mulțumiri aduse celor din Uila care și în acest an au sărbătorit împreună Botezul Domnului. ”Din partea comunității noastre evanghelice precum și din partea Forumului German din Reghin țin să felicit familia Tămășan pentru această serbare extraordinară care a adunat atâta lume, căminul fiind neîncăpător. Este un lucru bun și frumos să ne întâlnim la Uila la începutul anului multe etnii, să ținem împreună această sărbătoare”, a menționat părintele Johann Zey.

Colinde și dansuri populare

A urmat un program artistic deschis de Grupul folcloric ”Dedrețeana” din Dedrad, urmat de Grupul folcloric ”Plaiurile Luțului” din Goreni, solista Nicoleta Dornean, dansatorii și colindătorii din Grupul ”Ciobănașul” din Șieuț, Grupul ”Dăscălițele” din Goreni, Grupa de dansuri a Forumului German din Reghin și Grupul folcloric ”Floare de cireș” din Uila. La final toți au urcat pe scenă pentru un ultim colind cântat alături de întreaga suflare prezentă vineri seara la Căminul Cultural din Uila.