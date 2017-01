Ce au trudit în campanie Seniorii partidelor mureșeni?

Peter Ferenc – noul lider al UDMR, secondat de lupii tineri: parlamentarii Vass Levente, Csep Andreea, Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly, și consilierii Kelemen Marton și Monika Kozma # Președintele Gliga va prelua conducerea PSD Mureș după modelul Dragnea – cu parlamentarii Soporan – Buicu – Socotar, cu vicepreședinții CJ, primarii de orașe și comune mari, și cu șefii de direcții și regii # PNL fără al treilea parlamentar intră în zodia degingoladei din care se poate naște un nou lider la alegeri sau a continuității cu orice riscuri de pierdere a liberalilor chemați de Tăriceanu la guvernare sau de fapt momiți la social-democrați de modelul primarului de Luduș # Citiți mâine în Zi de Zi continuarea despre ALDE, PMP, USR, PRM…

Sfatul bătrânilor a făcut pace cu lupii tineri și rămân să gestioneze cariera de lideri deplini din umbră. Modelul UDMR Mureș

Încep cu staff-ul de prim rang al UDMR vreme de două decenii bune, care a ales să și asume direct și efectiv senioratul la timp. Sfatul bătrânilor unde experința lor poate să devină într-adevăr folositoare mânjilor din Uniunea reînnoită total la vârf. Am asistat la ultimele discursuri în calitate de parlamentari ale lui Marko Bella, Borbely Laszlo, Kelemen Attila – Kerekes Karoly era în Parlament ca de obicei la acea oră. Un fain exemplu de retragere in corpore – dar și de însuflețire și direcționare a electorilor ce urmau să dea girul noilor lideri ai maghiarimii – Vass Levente, Csep Andrea, Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly. Clară și înțeleaptă decizia de a da locul eligibil șefului PCM – Biro Zsolt.

A fost o întâmplare și era în loc privat și m-am tot gandit dacă să o menționez au ba. Unul dintre seniori a organizat o masă de retragere pentru cei din presă și comunicare, PR, cu cei cu care a colaborat din 90 încoace. O viață! Așteptăm și din partea altor partide un astfel de moment – de ce nu aniversar! E mare lucru să poți să te retragi și să mai și te bucuri de viață. Că parcă mult prea mulți se sacrifică pentru binele societății dincolo de anii primei pensii…

Un semnal de pace și siguranță a pensiei și mai ales întru liberatea celor ce nu mai au imunitate a dat-o într-o nouă intervenție premierul Viktor Orban acum câteva zile.

Pe de altă parte, aștept sincer primul roman al scriitorului Marko Bela – care va fi sincer 100%, nealterat de politică și interes politicianist cum a spus la Teatru Național cu ocazia prezentării Ruletei maghiare. Așteptăm surprize mari.

Alegerile au adus pentru UDMR o nouă coabitare cu puterea executivă cu sprijin clar parlamentar punctual stabilit – ceva de genul epocii Adrian Năstase. Să vedem cum va pendula Kelemen Hunor în relația cu Dragnea – Tăriceanu – Grindeanu. Județean – noul lider informal o vreme iar după alegeri numit este Peter Ferenc, fostul șef de campanie electorală al UDMR – lansat la rampă și care l-a detronat pe președintele Brassai Zsombor. Și a încheiat epoca campaniilor lui Marton Arpad. UDMR – Seniorii ca să revenim la tematică au predat în condiții optime frâiele guvernării lupilor tineri din Uniune. Dacă la județ e clar Peter Ferenc președinte cu echipa sa din cabinet Kelemen Marton și Kozma Monika și cu consilierii județeni formează un tot unitar. Clar în tandem cu PSD. La municipiu însă lucrurile nu stau clar și nu sunt argumente serioase care să combată ideea care circulă prin mediile jurnalistice – și nu numai – că Seniorii și-au desemnat proprii fideli în cadrul Consiliului Local Târgu-Mureș.

Fi va greu pasul prim de independență!

Când va fi acel moment în care lupii tineri sau consilierii lor de comun acord sau nu – nu vor mai suna să informeze sau să ceară aprobarea – sfatul – acordul seniorilor sau seniorului care i-au crescut, așteptăm să-l dibuim și noi presarii… Va curge apă pe Mureș. Dar și pe Dâmbovița…

PSD-iștii. Marii câștigători ai alegerilor din ambele campanii ale lui 2017. Statistic şi al doilea partid pe podium în iunie și detașat în decembrie pe cel mai disputat loc de partidele românești. Pe primul loc și cu un loc întreg la Senat prin Horea Soporan și doi deputați prin Florin Buicu și Dinu Socotar. La guvernare și la municipiu și la județ și în teritoriu alături de UDMR. Și la guvernare la București alături de ALDE sprijiniți în Parlament de UDMR. Și totuși fără ministru plin până la această oră. Să vedem cum vor juca pentru posturile de secretari de stat și șefi de agenții și companii naționale și dacă vor intra mureșeni în executivul extins.

Republica Gliga se extinde de la Reghin și Văile Mureșului și Gurghiului spre Târgu-Mureș via București cu echipa Soporan – Buicu – Socotar

Aparent toate zarurile arătau mai multe certitudini la PSD Mureș în vara lui 2016. Gliga președinte și deputat încă un mandat. Frătean la Senat și Florin Buicu la al doilea mandat la Cameră. Plimbările, mutările, prezența tot mai activă mediatic a ministrului Dușa părea să prevadă o solicitare din partea omului din guvernele Ponta la un post eligibil pe lista de Mureș și nu pe cea de la Harghita, unde după cum am aflat pe 11 decembrie, nu a mai avut șanse de încă o turnantă câștigătoare. Senatorul Alexandru Frătean și-a și depus proiectul şi raportul de activitate pe mandatul 2012 – 2016 și și-a manifestat intenția de a mai candida încă o dată. Opinia publică a aflat că nu și-a mai găsit loc eligibil, nu că a fost refuzat de Dragnea sau de Comitetul Executiv, cert e că nu a avut sprijinul primarilor PSD Mureș. Decizia președintelui PSD, Liviu Dragnea, în plin război cu aripa Ponta și PUR, cu tot eșichierul de dreapta în afară de ALDE, cu Justiția, ascultând de consultanții israelienii pe care i-a adus în România, a luat decizia de a aduce 86% oameni noi pe listele PSD pentru generale. În afară de arhicunoscuta sa problemă mediatizată la maximum de adversarii politici și de societatea civilă, Liviu Dragnea, cu condamnare penală de doi ani cu suspendare pentru organizarea referendumului împotriva președintelui Băsescu, a făcut ce i s-a recomandat, și fără excepții majore a impus la rândul lui disciplină absolută în partid.

Comitetul Executiv al PSD Mureș a decis lista celor trei eligibili pe Mureș – Horea Soporan, președintele pe Târgu-Mureș la Senat, și Florin Buicu și Dinu Socotar la Camera Deputaților. Președintele PSD Mureș, deputatul Vasile Gliga, și-a asumat întreaga campanie pentru generale și va conduce partidul prin cei doi vicepreședinți la Consiliul Județean, va lupta pentru un viceprimar PSD la Târgu-Mureș, și să vedem ce secretari de stat și şefi de companii naționale vor fi desemnați dintre social-democrații mureșeni.

Activitatea sa în campania electorală a fost mai mult una de consolidare și transmitere a imaginii și votanților săi din fieful de colegiu uninominal deputat Vasile Ghiorghe Gliga evident tot înspre PSD și coordonarea primarilor pentru păstrarea scorului electoral în procente față de locale și menținerea cât de aproape numărul de votanți în valoare absolută. Au avut ziare – au avut reviste pentru prima dată… Şi au făcut vizibilă prezența în campanie, neieșind din linia clară de la București.

Frătean nu a fost vizibil în campanie, posibil din cauze de inacceptare a aparentei treceri în eșalonul doi din partid. Despre Ovidiu Natea sau liderii PSD din alte epoci decât Gliga nu avem cunoștință să se fi implicat.

Fărâmițarea dreptei și loviturile DNA au deschis lupta pentru succesiunea celor doi copreședinți ai PNL, Dobre și Florea. Rezultatele aduc și mai multă derută printre liberali. Cu doar un singur deputat și un senator PNL se întoarce la anii 2000 și cu primarii învinși și cu un ALDE Mureș inexistent soluția poate veni doar clasic – prin noi înșine

Nu mă fac avocatul diavolului așa cum dreapta nu e a diavolului oricât de diabolizată e acum la înfrângere netă, dacă adunăm cele realizate de PNL cu ALDE și cu PMP nu înseamnă că atât are dreapta și aș da apă la moară pentru cei ce vor să fie șefii acestor filiale! Și unii se vor la alt partid decât la cel de unde au fost aleși…

Greii au fost secerați. PNL Mureș este o umbră a ceea ce a fost cândva PNL în epocile Eugen Nicolăescu și Ciprian Dobre. PD a fost absorbit de tot printr-o decizie aparent nesăbuită de Vasile Blaga şi a dispărut cu arme și bagaje, dar mai ales cu dosare în marele dar vechiul Partid Național Liberal. Nu am crezut niciodată în dragoste la ordinea tătucilor de la București, dar reuniunea de familie Dobre – Florea aparent profundă la prima vedere sau cel puțin în public, imediat după o altă dragoste mare – grandiosul USL, a fost marele test al anduranței durului real politic. Doi competitori de cursă lungă, doi lideri incontestabili în organizațiile pe care le conduceau, aflați nu de puține ori în conflict sau pe poziții adverse în public, chiar într-o dispută ce s-ar fi dorit – cel puțin de noi de presă – a fi fost fizică, se vedeau puși pe același scaun. Moda lui CO. CO-președinți. Și toată armonia era de fapt o bătălie pe resurse umane și financiare, pe conducerea județului și a orașului, pe deciziile majore ale comunității. Totul sub spectrul alegerilor din primăvara lui 2017 când trebuia să rămână doar unul. În multe filiale liberale a decis DNA, Iohannis sau cei doi lideri Gorghiu-Blaga. Până mai ieri doar Gorghiu după sacrificarea Buldogului la delațiunile lui Pinalti. Și mai nou se pare că crede că decide vecina noastră de județ, madam Tucan ce nu știa nici că TVR HD e altceva decât TVR Hunedoara… La câte rateuri a dat DNA la Mureș nu e cazul să dau eu pronosticuri despre soarta celor trei dosare ale primarului Florea sau despre urmărirea penală a lui Ciprian Dobre instrumentată de același Minister Public. Dar scoaterea din joc în aceeași zi de aprilie – la lansarea candidaturii a 5-a a primarului – a celor doi co-președinți ai PNL Mureș a constituit momentul începutului de degringoladă a filialei. Ciprian Dobre a ales calea avocaturii și a rămas membru de partid. Florea a ieșit din PNL și a candidat independent – clar independent de partid – dar eu cred că și independent de voința lui proprie – și a răpus de data aceasta extrem de greu, la limită, din nou însă, tentaculele tot mai aproape de scaunul atât de jinduit de liderii UDMR. Esențial este că linia directoare impusă de Cotroceni PNL prin care nu se acceptă, deocamdată, niciun fel de compromis pe ideea de dosar pe rol, l-a ținut de o parte pe Dorin Florea de a intra in Biroul Politic Județean. Maurul Doru Oprișcan a rămas să preia PNL Mureș pe ultima sută de metri. Tehnocrat, clar din echipa lui Florea, Oprișcan nu va călca defel în afara liniei consacrate din Biroul nr. 1 de la Primărie. Misia lui Ervin Molnar nu a fost și nu va fi ușoară după plecarea intempestivă a lui Dobre. În campanie a ales să fie un număr doi discret. Primarii vechi liberali domină forurile partidului și așa a aflat senatorul Pașcan că nu e dorit nici de primari pentru un alt mandat la liberali. După ce a ieșit din grațiile lui Dorin Florea și ale lui Claudiu Maior, fiind descoperit negociind la mai multe capete înainte de alegerile locale, adunând vreme de trei zile semnături pentru a candida independent sau de la PRU la Primăria Târgu-Mureș, Pașcan a tot cerut la București și la Mureș locul 1 pe lista la parlamentarele din 11 decembrie. Ehehei… Dacă ar fi știut carte…! Aștepta la umbra lui Urcan… Și… cine știe ce era la vot. Revenind la prim-vicepreședintele Molnar, execuția sa pe un post de televiziune prieten liberalilor are mai multe conotații. Cert e că Ervin Molnar a zi pas la candidatură. Strategia liberalilor s-a lovit de lege și au ratat de două ori startul. Răul făcut de Pașcan care a ignorat disciplina de partid și a dezertat în tabăra lui Băsescu și lipsa de juriști pe ANI și pe legea electorală în cazul listelor depuse cu deputatul Urcan care a ținut în șah toată campania. Și rocada Cristian Chirteș de la deputat la senator iarăși nu a fost defel explicată, totul fiind pus pe vrerea vechilor primari. Ar fi trebuit să fie un exercițiu de maturitate politică a primarilor Mocean, Nicoară, Megheșan, Prodan, și al celor din marile comune liberale pentru că cifrele nu mint. A fost. Rămâne să ne descifreze și nouă și opiniei publice ce și cum. Scorul politic la votul de la CJ și voturile proprii sunt repere clare. Să vedem dacă relația cu Mara Togănel a fost una unilaterală de la centru de la șefia CJ spre uat-uri sau e vremea unui răspuns bilateral. Așa a fost înainte de alegeri…

Mara Togănel cred că a fost sacrificată în taină pentru a sprijini în secret celălalt deputat fost liberal.

Interesant ciudată și situația lui Cristian Chirteș care prin septembrie era radiat de pe listă de oareșce jocuri locale, dar spre noiembrie apare primul pe lista la Senat. Echipele grupării de după plecarea lui Dobre dacă nu-și vor da mâna public cât de urgent scorul nu va fi unul de sărbătoare spunea un vechi liberal al anilor 90. Înseamnă că unii își doresc eșecul celor ce candidează sau se pregătesc să lovească în cei ce vor pierde alegerile pentru a organiza alegerile din primăvară și a începe descăpățânările de pe funcțiile interimare. Nu știu câți au fost în Danemarca, dar ceva sigur e putred… Și așa a fost.

Cum vor juca sau dacă se vor implica Florea și Claudiu Maior cu armatele lor de jucători pro vot personalizat este marea întrebare, zicea prietenul nostru din București. Nu s-au certat niciodată Florea cu Pașcan iremediabil. Voci autorizate din primărie și altele din cercul intim al liderilor menționați merg pe o minimă rezistență în campanie pentru liberali. Nu o să subliniez eu, dar și a fost campania PNL de o discreție vecină cu nesesizarea. Pe când nu așa ne-a obișnuit mașina de vot Florea-Maior. Darămite campania de marcă a lui Ciprian Dobre. Cu o masare a mesajului pe zona rurală și lăsarea Târgu-Mureșului în voia întâmplării nu-i văd bine pe liberali. Că de echipa consilierilor locali nu am văzut să aibă cineva nevoie în acest joc. Totul lăsat în seama televiziunilor naționale și a mesajului unicului salvator Dacian Cioloș. Nu că ar fi competitori de speriat la USR, ALDE, PRU, sau la alte mici partide, dar parcă pe acest portativ se scrie pentru un loc de deputat altcuiva.

În altă ordine de idei, scriam acum ceva vreme, că nu știu ce se va alege de lista depusă de liberali la deputați cu locul lui Urcan liber… E listă completă? Vor beneficia liberali de dreptul la redistribuire de voturi sau au gafat din nou?! Să mai citim o dată legea.

Toate acestea scrise atunci le am păstrat pentru această analiză. Sunt elocvente…

Trebuie să remarcăm minima rezistență a cuplului Oprișcan – Chirteș în campanie, dar și scoaterea din anonimatul plasării politice a lui Marius Pașcan… Cum? Prin ieșirea la rampă public a lui Dorin Florea, după ce tocmai se întâlnise cu posibilii parlamentari la o reuniune cu presă unde primarul promitea neimplicare politică și mai mult lipsa oricărui partizanat, printr-o poziție clară de susținere a Marei Togănel și delimitarea așa de ochii lumii de Marius Pașcan, adevărata lui creație. Singurul care are dreptate și care nu-l mai vrea printre liberali pe Pașcan e Claudiu Maior. Două săbii nu încap într-o teacă. Și moștenirea încă nu poartă un nume clar!

Voi reveni maine cu o poveste ALDE, USR, PMP, PUR și PRM…

Aurelian GRAMA