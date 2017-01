Psihologul Simona Ciff va susține joi, 12 ianuarie, la ora 18.00, în Cetatea Medievală Târgu-Mureș, un seminar intitulat „Cum să îți ajuți copilul să treacă peste divorț”, având în vedere că, potrivit statisticilor, cele mai multe despărțiri se înregistrează în luna ianuarie.

„Ianuarie este luna când, statistic, se înregistrează cele mai multe despărțiri. Am pregătit seminarul în urma sutelor de cazuri în care am mediat în beneficiul copilului între părinții care divorțau. Dacă ai divorțat sau ești pe cale să divorțezi și ai copii, dacă ești bunic al unui copil cu părinți divorțați, informațiile pe care le vei afla te vor ajuta să știi cum să vorbești, ce să vorbești și cum să te comporți și cum să îl ajuți pe copil să treacă peste această perioadă dificilă. De multe ori te doare și pe tine ca adult și atunci faci ce e mai bine pentru tine ca să depășesti situația. Copilul, însă, nu știe nici cum să interpreteze și nici cum să reacționeze în aceste situații. Ani de zile am mediat, în beneficiul copiilor, între părinții aflați în divorț. Au trecut prin cabinetul meu sute de părinți la solicitarea instanței de cele mai multe ori. Am încercat ca în mijlocul disputelor adulților să-i ajut pe aceștia să înțeleagă gândurile nerostite și pline de îndoială și durere a copiilor”, a afirmat Simona Ciff.

Tematica seminarului

Tematica seminarului cuprinde următoarele teme: „Cum vorbești cu copilul despre divorț”, „Cum să îți pregătești copilul pentru etapele de după divorț”, „Care sunt posibilele consecințe emoționale, sociale și probleme de sănătate care pot apărea”, „Performanțele școlare și divorțul”, „La ce reacții să te aștepți de la copil în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al acestuia”, „De ce unii copii sunt mai afectați decât alții”, „Cum să îți cultivi relația cu copilul”, „Cum să comunici cu fostul partener în chestiuni legate de copil (educație, vizite, vacanțe)”, „Cum să întreții relația cu copilul dacă copilul nu locuiește cu tine”, „Fazele emoționale prin care trece copilul”, „Cum să îți ajuți copilul în fiecare etapă”, „Când și la cine să soliciți ajutor”. „Seminarul „Cum să îți ajuți copilul să treacă peste divorț” este contribuția mea pentru părinții care, din diverse motive, nu mai pot locui împreună, dar vor continua să fie părinți ai copiilor lor. Divorțul este o perioadă dificilă în viata celor mai mulți, mai ales dacă la mijloc sunt și copii. Sper din toata inima ca informațiile, întrebările și gândurile pe care le-am adunat de-a lungul anilor în cazurile cu care am lucrat să ajute cât mai multe familii și, în special, cât mai mulți copii”, a mai transmis Simona Ciff.

Informații suplimentare se pot obține accesând: www.simonaciff.ro sau www.top-psy.ro.